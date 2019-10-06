Допрос депутата Госдумы Юмашевой в США назвали оскорблением России

«В США решили, что они хозяева жизни и демонстративно делают, что хотят. Причем им неважно, кто перед ними: просто турист или должностное лицо», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

«Это оскорбление страны, оскорбление депутата, попытка запугать нас и показать всему миру, что они хозяева положения. Сюда же можно отнести ситуацию с недопуском российских представителей на сессию ГА ООН. Это звенья одной цепи», – пояснил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Но за такую провокацию американские должностные лица должны дать пояснения и понести ответственность. В противном случае должна быть соответствующая реакция с нашей стороны. Просто так это оставить нельзя», – добавил собеседник.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы «в нашем «Шереметьево» или «Домодедово» задержать кого-нибудь из американских конгрессменов».

«Нет, отвечать той же монетой нельзя. Потому что в таком случае Госдеп через подконтрольные СМИ на весь мир завопит о том, что конгрессмена задержали, увезли в неизвестном направлении, допросили в маленькой душной комнате, лишили еды, воды, сна и не отпускали в туалет. В итоге все забудут, с чего все началось», – сыронизировал сенатор.

«В обеих палатах парламента с завтрашнего дня этот вопрос начнет изучаться, мы заслушаем предложения профильных комитетов и в среду вынесем решение. Но я уверен, что реакция и ответ на этот инцидент будет жесткой», – резюмировал Клинцевич.

Ранее стало известно, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в США для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт Росс», час допрашивало ФБР. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Как сообщил посол, в аэропорту Нью-Йорка Юмашеву «попросили пройти в отдельное помещение», где состоялся допрос. Кроме того, «ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение». Во время допроса депутату задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».

Посольство России направило ноту протеста в Госдеп в связи с «неприемлемыми, возмутительными» действиями ФБР. Москва рассчитывает получить объяснение, «что значат такого рода зондажные подходы к депутату».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией допрос спецслужбами США Юмашевой. Позже председатель комитета Совфеда по иностранным делам Константин Косачев назвал ситуацию с Юмашевой «безобразной историей».

Сама Юмашева отказалась комментировать допрос.

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