Кремль назвал неприемлемым допрос российского депутата в США

Задержание и допрос российского депутата Инги Юмашевой в США неприемлемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Реакция российской стороны уже была изложена Министерством иностранных дел, здесь ничего добавить невозможно. Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата. И все необходимые демарши со стороны нашего Министерства иностранных дел предприняты», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Напомним, Юмашеву, прибывшую в США для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс», в течение часа допрашивало ФБР. Москва заявила Вашингтону решительный протест в связи с действиями в отношении Юмашевой.

По этому поводу также высказывалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Газета ВЗГЛЯД назвала три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США.