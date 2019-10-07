Захарова высказалась о допросе депутата Юмашевой в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием для допроса в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой.

«Не знаю, что может быть более серьезным, чем задержать представителя законодательной власти, провести беседу на уровне непонятных спецагентов и сделать какие-то предложения, которые выходят за какие-либо рамки», – заявила Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Юмашева направилась в США для участия в официальном мероприятии, при себе у нее имелись соответствующие документы. «Виза у нее была не туристическая», – заметила Захарова.

Она обратила внимание, что допрос устроили сотрудники не полиции, а именно ФБР. Значит, встреча Юмашевой в аэропорту «была не случайной», подчеркнула Захарова.

Статус приглашенной стороны «определяется секунд за 15, когда сканируется паспорт», сказала Захарова. По ее словам, в документах указано, кто является приглашающей стороной, куда человек едет, на сколько выдана виза.

«Я бы предлагала вам не сомневаться в технологической оснащенности американской стороны. Все они прекрасно знали и все имели возможность проверить», – заключила Захарова.

Напомним, Юмашеву, прибывшую в США для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс», в течение часа допрашивало ФБР. Москва заявила Вашингтону решительный протест в связи с действиями в отношении Юмашевой.

Газета ВЗГЛЯД назвала три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США.