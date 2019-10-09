Госдума приостановила поездки депутатов в США

Госдума приняла решение приостановить командировки депутатов в США, сообщила советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

«В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены», – написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

Визиты в США приостановлены до тех пор, пока Вашингтон не принесет извинения и не объяснит, почему Юмашеву в течение часа допрашивал сотрудник ФБР в аэропорту Нью-Йорка.

«У нас должен был председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков лететь в командировку в США, но визит не состоится», – отметила советник спикера.

Напомним, 5 октября депутата Госдумы Юмашеву, которая прибыла в США на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», в течение часа допрашивало ФБР. В связи с произошедшим Москва заявила Вашингтону решительный протест.

В Кремле задержание и допрос Юмашевой в США назвали неприемлемыми.

Газета ВЗГЛЯД назвала три вывода для Москвы из ситуации с Юмашевой.

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