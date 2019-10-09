России предрекли катастрофу из-за глобального потепления

Россию ждет катастрофа из-за того, что температура приземного воздуха на территории страны растет в несколько раз быстрее темпов глобального потепления, следует из доклада Росгидромета.

Синоптики выяснили, что с середины 70-х годов минувшего века средняя температура приземного воздуха в России повышается со средней скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет, передает русская служба «Би-би-си» со ссылкой на доклад.

Из-за этого уже в ближайшем будущем могут существенно вырасти расходы на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства.

Отмечается, что большую опасность для России представляет таяние вечной мерзлоты. По мнению аналитика агентства Bloomberg Джулиана Ли, этот процесс угрожает нефтегазовым проектам на российском Севере.

Также с 80-х годов на 40% сократилась толщина морского льда в Арктическом бассейне.

Помимо прочего, глобальное потепление способно привести к повреждению трубопроводов, автомобильных и железных дорог, линий электропередач. Кроме того, из-за повышения температуры прогнозируется увеличение заболеваемости и смертности среди детей и пожилых людей.

Напомним, Россия приняла Парижское соглашение по климату. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему страна вступила в борьбу с глобальным потеплением.

Между тем экоактивистка в Нью-Йорке призвала есть детей, чтобы спасти Землю от глобального потепления, отметив, что это единственная мера, так как ситуацию не изменит даже «бомбежка России».