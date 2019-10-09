Минспорт России ответил на претензии WADA

Россия отправила во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответы на уточняющие вопросы по поводу обнаружившихся проблем с данными Московской лаборатории, сообщили в пресс-службе Минспорта.

«8 октября в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) было отправлено письмо в ответ на уточняющие вопросы, поступившие в Минспорт России и РУСАДА по поводу базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий», – передает «Чемпионат.com» сообщение Минспорта.

Там добавили, что WADA просило предоставить уточнения по 31 вопросу, сформированному на основании технического доклада и отчета по расследованию. На каждый из этих вопросов эксперты дали пояснения, теперь ожидается встреча в Лозанне в 20-х числах октября с участием заинтересованных лиц.

«Мы уверены в том, что выполнили все требования. Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов», – заявили в Минспорте.

23 сентября WADA заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории. Позднее СМИ сообщили, что WADA начало процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва знает, что у WADA есть вопросы к России, в течение трех недель соответствующие структуры должны подготовить ответ.