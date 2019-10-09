Начало импичмента Трампа поддержали более половины американцев

Из результатов опроса общественного мнения, проведенного по заказу The Wall Street Journal и телекомпании NBC, следует, что большинство американцев якобы поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

В целом 55% опрошенных считают, что демократы поступили верно, начав процедуру импичмента в Конгрессе США. Из этого числа 24% респондентов полагают, что для отстранения Трампа от должности имеется достаточно оснований, передает ТАСС.

По мнению 39% участников исследования, Конгрессу не следовало начинать процедуру импичмента, а президенту США необходимо позволить исполнять обязанности до истечения первого срока его полномочий.

При этом рейтинг одобрения работы американского лидера составляет 43% и остается неизменным.

Опрос проводился 4-6 октября при участии 800 взрослых респондентов. Погрешность составляет 3,46 процентных пункта.

Напомним, после начала процедуры импичмента Трампа в Конгрессе США американский лидер объявил о попытке госпереворота в США, а расследование Конгресса по импичменту назвал «судом кенгуру». Белый дом заявил о незаконности попытки импичмента Трампа.

Кроме того, глава американской администрации обвинил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в госизмене.

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