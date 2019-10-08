Турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов на северо-востоке Сирии

Артиллерия турецкой армии открыла огонь по позициям курдских формирований в пограничном районе Рас-эль-Айн, сообщил эмиратский телеканал Al Arabia

По сообщениям телеканала, турецкое командование перебросило к границе с Сирией армейские подкрепления и бронетехнику, передает ТАСС.

Накануне ВВС Турции нанесли удар по штабу курдов на северо-востоке Сирии. После этого турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов в сирийской провинции Ракка.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. В связи с этим заявлением Кремль призвал Турцию соблюдать суверенитет Сирии.

В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии.

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