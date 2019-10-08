США опубликовали список товаров из ЕС, которые планируется обложить пошлиной

США опубликовали список товаров и услуг из Евросоюза, на который планируется ввести пошлины в связи с решением арбитража ВТО, соответствующий документ опубликовал Аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

«Представитель США на торговых переговорах принял решение ввести дополнительные пошлины на продукцию некоторых государств – членов ЕС, которая указана в приложении А к настоящему уведомлению. Годовой объем взимаемых дополнительных пошлин из этого списка составит приблизительно 7,5 млрд долларов, что соответствует решению арбитража ВТО о соответствующем уровне ответных мер», – говорится в документе, передает ТАСС.

Пошлины планируется ввести с 18 октября.

Напомним, СМИ сообщали, что США намерены ввести пошлины на пассажирские самолеты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза.

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза из-за незаконной помощи ЕС компании Airbus.