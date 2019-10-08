Мать московской девочки-маугли отправили в психиатрическую больницу

Суд в Москве направил на принудительное лечение мать девочки-маугли Ирину Геращенко, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, пока женщина находится в СИЗО, так как потеряла паспорт. Сама Геращенко рассказала, что якобы потеряла паспорт в квартире, но следователь не смог там его найти.

«После обращения членов ОНК руководство СИЗО попросило миграционную службу оказать содействие в ускоренном порядке восстановить паспорт женщины, чтобы иметь возможность исполнить приговор и направить ее на лечение», – передает ТАСС слова Мельникова.

В марте, в квартире на Ленинградском шоссе среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Поначалу ребенок не разговаривал, девочка начала произносить отдельные слова лишь через некоторое время в больнице. По мнению врачей, она сможет догнать сверстников по уровню развития при регулярных занятиях.

Мать девочки арестовали за «покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии». Ей предъявлено обвинение.

Позже у ребенка нашлась тетя, которая не знала о существовании девочки, так как не виделась с ее матерью около восьми лет. Женщина выразила готовность взять ее к себе и воспитывать вместе с родной дочкой.

Напомним, в мае Мельников сообщал, что мать найденной в захламленной квартире в Москве девочки эксперты признали невменяемой.