  • Новость часаВ Египте автобус с россиянами попал в аварию, пострадали 43 человека
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Оружие России способно проделать брешь в «Золотом куполе» Америки
    Путин допустил новые договоренности с США после переговоров по Украине
    Варламова заочно осудили в России на восемь лет за фейки о ВС России
    Tefal подала иск к дизайнеру Лебедеву
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    ВСУ вывели наемников и нацбат из Купянска
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены 15 домов
    Власти Украины допустили начало боевых действий в Одессе
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    26 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    31 комментарий
    14 августа 2025, 16:59 • Новости дня

    ВС России ударом «Искандера-М» уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», примененный Вооруженными силами России, нанес удар по позиции реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Жихово в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Ведомство уточнило, что в результате удара была уничтожена пусковая установка HIMARS, одна сопровождающая автомашина и до десяти военнослужащих противника, передает ТАСС.

    Минобороны также опубликовало видеозапись поражения цели.

    В мае ВС России поразили место укрытия украинской РСЗО HIMARS.

    Также сообщалось, что ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении.

    14 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    @ VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Баллистические ракеты «Сапсан», которые производил киевский режим совместно с западными партнерами, могли бы долетать до Москвы, Минска, Воронежа, Рязани и многих других городов, сообщили в ФСБ.

    Спецслужба обнародовала карту, на которой обозначен радиус действия украинских баллистических ракет «Сапсан».

    В радиус вошли как существенная часть Европейской России, так и большая часть Белоруссии. На карте под действие «Сапсана» подпадают Минск, Бобруйск, Москва, Смоленск, Калуга, Тула, Брянск, Рязань, Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, Донецк и другие города.

    В четверг Минобороны сообщило о срыве производства дальнобойных ракет на подконтрольной киевскому режиму территории. Эти ракеты, по данным министерства, могли бы бить вглубь территории России.

    ФСБ сообщила, что украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан». По информации спецслужбы, Германия причастна к финансированию этой программы.

    Комментарии (16)
    13 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    У ВСУ начали исчезать роты и взводы под «проклятой» Юнаковкой в Сумской области

    Озвучены огромные потери ВСУ под Юнаковкой в Сумской области

    У ВСУ начали исчезать роты и взводы под «проклятой» Юнаковкой в Сумской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона, сообщили в российских силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что украинские военнослужащие пропадают без вести взводами и ротами в районе Юнаковки Сумской области, сообщает ТАСС. По их словам, Юнаковка стала для родственников бойцов ВСУ «проклятым» местом, куда военные отправляются и не возвращаются.

    Собеседники агентства пояснили, что массовые потери связаны с попытками командования ВСУ любой ценой восстановить контроль над Сумской областью. Источник добавил, что в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ фиксируются случаи отказа подчиненных выполнять приказы о выдвижении на позиции.

    Ранее командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области приравняло пропавших без вести военных к дезертирам.

    Сообщалось, что на всем участке фронта в Сумской области Украины авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск.

    В субботу на Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.

    Комментарии (15)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в российском Минобороны.

    Удары наносились по критически важным объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Там киевский режим и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство.

    Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия.

    Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Также в августе комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области, а «Кинжалы» ударили по военному аэродрому.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Рада одобрила наказание на Украине за отказ от обязательной эвакуации

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада Украины одобрила законопроект об ответственности за нахождение в населенных пунктах в зоне обязательной эвакуации без спецпропуска, сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

    Мельничук сообщил, что предусмотрена ответственность за въезд и пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специального пропуска или удостоверения. Также усиливается ответственность за нарушение комендантского часа. Законопроект предусматривает внесение изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев эвакуировал жителей Карантинного острова в Херсоне. В августе власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. Недавно местные власти объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 14:44 • Новости дня
    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»

    Эксперт Анпилогов: Уничтожение производства ОТРК «Сапсан» на Украине – одна из ключевых вех СВО

    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»
    @ VoidWanderer/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Совместная операция ФСБ и Минобороны по уничтожению предприятий ВПК Украины отбросила производство оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» за рамки временных восстановительных возможностей Киева. Это обезопасит Европейскую часть России, ведь офис Зеленского планировал увеличить поражающие возможности ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Значение проведенной Россией операции огромно. Украина разрабатывала мощный оперативно-тактический ракетный комплекс, в зону поражения которого попадали Москва, Минск, ряд других городов. Также Киев хотел увеличить дальность действия ОТРК до одной тыс. км. То есть угроза создавалась бы, например, для аэродромов стратегической авиации в Саратовской области и наших ключевых промышленных районов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Судя по имеющимся данным, ракета «Сапсана» способна нести фугасную боевую часть весом около тонны – эта мощь сопоставима с КАБ-1500. То есть, один снаряд может «сложить» жилой пятиэтажный дом, административное здание или цех любого предприятия – металлургического, нефтяного, химического. Таким образом, даже один удар украинского ОТРК мог бы привести к многочисленным человеческим жертвам и экологической катастрофе», – продолжил он.

    «Это был бы серьезный вызов для нашей системы ПВО, потому что баллистические цели – одни из самых сложных для перехвата. В этом нас убеждают, в частности, ход СВО, а также недавний ирано-израильский конфликт», – подчеркнул собеседник.

    «Изначально для производства «Сапсанов» использовался «Южмаш», затем – Павлоградский завод, шосткинская «Звезда» и масса смежных участников. Основные предприятия цикла представляют из себя множество производственных цехов, сложные системы подземных коммуникаций, которые строились из расчета на продолжение работы даже в условиях глобального конфликта», – указал спикер.

    «Таким образом, ФСБ и Минобороны осуществили сложную задачу по поражению ключевых узлов всей производственной цепочки «Сапсанов». Судя по всему, перед атакой была проведена серьезная операция по выявлению внутренней организационной и физической структуры заводов, расположения уникального оборудования, станочного парка, линий термической и механической обработки, цементирования», – отметил аналитик.

    «Важную роль в реализации атаки могли сыграть горизонтальные связи представителей военного ведомства и спецслужб непосредственно с работниками украинских заводов. Я сам родом из Днепропетровска, и точно знаю, что далеко не все там хотят эскалации, которую вызвало бы создание и применение этих ракет Киевом против России», – детализировал собеседник.

    По его словам, у Украины до недавнего времени оставался огромный советский задел по производству баллистических ракет, несмотря на последние 30 лет упадка. «Судя по всему, Берлин, финансируя этот проект, заботился не только о том, чтобы усилить эскалацию конфликта с Россией. Германия намеревалась перенять наработанные технологии и производство «Сапсанов», – считает Анпилогов.

    «Таким образом, уничтожение цепочки разработки и производства «Сапсанов» – это веха в спецоперации в части демилитаризации Украины. Эта структура, наверное, не полностью разрушена, но выведена за временные рамки возможного восстановления с учетом нынешнего потенциала Киева. Следом в дело должна вступать наша дипломатия, которая призвана добиться, чтобы Киев подписал соглашение об отказе от этой программы», – резюмировал аналитик.

    Ранее стало известно, что российские силы нанесли удары по предприятиям ВПК Украины, задействованным в создании и производстве оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Операция была проведена совместно ФСБ и Минобороны. По их сведениям, Украина втайне развивала ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР.

    Там Киев и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство. Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия. Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    «Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства ракет. ВПК Украины понес колоссальный ущерб», – сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.

    За последние два года Россия собрала неопровержимые доказательства причастности Украины к созданию ракетных систем: видео со сборочных площадок, записи переговоров руководства украинского ВПК, сведения об усилении оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе Patriot) для защиты предприятий.

    У ФСБ была информация и точные координаты предприятий, задействованных в проекте. Производство развернули на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод (ПХЗ) и Шосткинский казенный завод «Звезда», сообщает РИА «Новости».

    По имеющимся данным, спецслужбы установили, что за контрразведывательное обеспечение ПХЗ, где планировали хранить твердое ракетное топливо для ОТРК, отвечал сотрудник СБУ Александр Девяткин. По сведениям российской спецслужбы, весной руководство ПХЗ подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по «Сапсану».

    Что примечательно, в мае Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями вооруженных сил ФРГ. Вскоре после этого немецкое минобороны опубликовало сообщение о подписании оборонного соглашения. В нем уточняется, что Германия «профинансирует производство систем вооружения большой дальности на Украине» в рамках обязательства инвестировать украинское производство вооружений.

    «Значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году. Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель. Никакая дополнительная подготовка не потребуется», – напоминает анонс ведомства РБК.

    Более того, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявлял, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.

    Комментарии (4)
    13 августа 2025, 19:05 • Новости дня
    Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компании «Волгатранснефть», «Абсолютстрахование», «Кама шиппинг» и «ВСК» по решению суда выплатят более 404 млн рублей за ликвидацию последствий аварии танкеров у Керченского пролива.

    Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам, торгово-чартерному фрахтователю танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», а также к страховым компаниям, передает ТАСС.

    Согласно решению, с ЗАО «Волгатранснефть» взыскано 1 млн 616 тыс. рублей, с ООО «Абсолютстрахование» – 200 млн 527 тыс. рублей, с ООО «Кама шиппинг» – 2 млн 671 тыс. 500 рублей, с САО «ВСК» – 199 млн 473 тыс. рублей. Общая сумма взыскания составила порядка 404,3 млн рублей.

    Судовладелец «Волгонефти-212», компания «Каматрансойл», в оглашенном решении не упоминается.

    Ранее суд взыскал с владельца «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей. С владельцев «Волгонефти-212» взыскано 49,46 млрд рублей.

    Комментарии (5)
    14 августа 2025, 03:46 • Новости дня
    Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности вне НАТО
    Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности вне НАТО
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности вне формата НАТО, пишет Politico.

    По данным Politico, обсуждение состоялось 13 августа во время диалога президента США с руководителями стран Европы, передает ТАСС.

    Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут принять участие в предоставлении Украине «средств сдерживания» при условии достижения соглашения о прекращении огня с Россией. При этом он уточнил, что такие гарантии не будут оформлены в рамках усилий НАТО.

    Один из источников отметил, что американский президент не пояснил, что конкретно подразумевается под гарантиями безопасности, а разговор касался лишь более широкой концепции поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз настаивает на предоставлении Киеву «прочных и надежных гарантий безопасности». Telegraph пишет, что Киев готов рассмотреть прекращение боевых действий и фактическую передачу части регионов под контроль России при условии получения гарантий безопасности и поддержки от европейских стран.

    Комментарии (10)
    14 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Нефтепродукты загорелись на НПЗ в Волгоградской области после атаки БПЛА
    Нефтепродукты загорелись на НПЗ в Волгоградской области после атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за падения обломков БПЛА на Волгоградском НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. «В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», – приводятся его слова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

    Никто не пострадал. Пожарные подразделения начали тушить возгорание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация приостановила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Аэропорт Гагарин в Саратове также ограничил работу для обеспечения безопасности.

    Комментарии (4)
    14 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
    ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Антон Антонов

    Здание правительства Белгородской области подверглось атаке со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства», – сообщил Гладков на видео в своем Telegram-канале.

    Гладков сообщил, что «есть небольшие повреждения». Он указал, что оперативная обстановка в регионе «оставляет желать лучшего». «В ситуации справимся, самое главное – быть осторожными», – приводит слова Гладкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Волгоградского НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов из-за падения обломков беспилотника. В ночь на четверг беспилотники были сбиты над Миллеровским и Кашарским районами Ростовской области.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 08:28 • Новости дня
    ФСБ сообщила о срыве производства украинских ракет «Сапсан»
    ФСБ сообщила о срыве производства украинских ракет «Сапсан»
    @ Sergienkod (CC0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан», но усилия Федеральной службы безопасности и Минобороны России позволили сорвать это производство, сообщила ФСБ.

    Огневое поражение нанесли ряду оборонных предприятий в Днепропетровской и Сумской областях, где разворачивалось производство этих ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.

    На этих заводах проводилась разработка и производство оперативно-тактических комплексов среднего радиуса действия «Сапсан», которые могли бы бить вглубь России.

    В материалах ФСБ указывается, что Павлоградский химический завод был предназначен для хранения твердого ракетного топлива и участвовал в производстве носителей и боеприпасов.

    Приказы о перемещении мощностей из Павлограда в Житомирскую область поступили после продвижения российских войск. Павлоградский механический завод отвечал за сборку корпусов и боевых частей, а шосткинские предприятия поставляли пороха и топливо.

    ФСБ также заявила, что подтверждается участие Германии в финансировании программы по производству ракет. По данным спецслужбы, ущерб украинскому ВПК оказался «колоссальным и не сопоставим с ущербом России от операции «Паутина», проведенной украинской стороной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило, что удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, способного наносить удары вглубь России.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 20:42 • Новости дня
    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте под руководством командующего флота адмирала Константина Кабанцова.

    Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в учениях участвуют около 2 тыс. военнослужащих, до восьми летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также около 60 единиц боевой и специальной техники, передает ТАСС. Практические этапы проходят в Баренцевом и Белом морях, на Кольском полуострове и архипелаге Новая Земля.

    Учебная тренировка поделена на несколько этапов. На текущем этапе военные отрабатывают планирование применения экспедиционной группировки сил для защиты береговой инфраструктуры на побережье Северного морского пути. В пресс-службе Северного флота отметили, что ключевой задачей учений является обеспечение безопасности объектов инфраструктуры Севморпути.

    В июле ВМФ России завершил масштабные учения «Июльский шторм».

    Комментарии (5)
    14 августа 2025, 08:42 • Новости дня
    ВС России расширили зону контроля возле Доброполья в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России увеличили контролируемую территорию в районе Доброполья, приблизившись к городу с южного и юго-восточного направлений, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска расширили плацдарм в районе Доброполья в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что российские силы успешно продвинулись к югу и юго-востоку от города.

    По его словам, «наши войска совершили настоящий прорыв и существенно расширили плацдарм к югу и юго-востоку от Доброполья». Кимаковский отметил, что расстояние до самого Доброполья сокращается очень быстрыми темпами.

    Он добавил, что, по его мнению, перспективы противника на красноармейско-добропольской агломерации являются крайне неблагоприятными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подтвердили продвижение российских войск на 11 км в районе Доброполья. Военный эксперт Рожин отметил, что успех наступления приведет к дестабилизации позиций ВСУ на этом направлении. Прорыв российских войск к Доброполью может создать угрозу окружения украинских сил и изменить оперативную обстановку на этом участке фронта.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Искра, а Южной группировка – Щербиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Полтавки, Зеленого Гая, Культурного Запорожской области, Вороного Днепропетровской области и Александрограда ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 230 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М198. Уничтожены две станции РЭБ.

    Подразделениями Южной группировки нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Миньковки, Федоровки, Васюковки, Червоного, Никифоровки, Берестокв, Звановки, Новодмитровки и Степановки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 265 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны у Бояро-Лежачей, Корчаковки, Кияницы, Храповщины, Вакаловщины, Юнаковки, Перше Травни, Варачино и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядорм с Волчанском, Амбарным и Синельниково Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два танка, бронемашину, семь орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Сеньково, Глушковки, Новосергеевки, Купянска Харьковской области, Кировска и Колодезей ДНР.

    Потери противника составили до 225 военнослужащих, бронемашина. Уничтожены восемь станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Новониколаевки, Шевченко, Димитрова, Новоалександровки, Красного Лимана, Удачного, Родинского и Красноармейска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР. На этой неделе российские войска также освободили Луначарское в ДНР.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский в своем Telegram-канале напомнил, что в рамках последнего обмена пленными Россия вернула домой 84 своих военнослужащих, а украинской стороне были переданы 84 пленных солдата.

    При этом в рамках этого обмена украинская сторона согласилась принять только Александра Бойчука и Владимира Федоренко из числа тысячи пленных, которые ранее обращались к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их на родину.

    Мединский выразил мнение, что украинская сторона опасается принимать остальных пленных, поскольку, по его словам, «в русском плену их совсем переагитировали».

    Напомним, в четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Ранее украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 14:01 • Новости дня
    Боец Турист: Щербиновку в составе ВСУ обороняли женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии, оборонявших Щербиновку в ДНР, было много женщин-военнослужащих, заявил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки с позывным Турист.

    «В каждой группе [противника] женщина была. Вот это прям сильно бросилось [в глаза]. Ну, допустим, вот группа – три человека, вот в группе одна женщина», – сказал Турист, передает ТАСС.

    Военнослужащий добавил, что повидал много разных групп, около роты. Он предположил, что женщины могут быть операторами беспилотников или систем РЭБ.

    «В стрелковый бой они с нами не вступали, они сразу убегали», – указал он.

    Напомним, ВС России установили контроль над Щербиновкой в ДНР, а также над Искрой. Бойцов с освобождением населенных пунктов поздравлял глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Более 50 км границы с Днепропетровской областью перешли под контроль России
    Из украинского плена возвращены 84 российских военнослужащих
    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»
    После атак ВСУ на Белгород и Ростов-на-Дону возбуждены дела о терактах
    Эксперт указал на преимущества Патриотического блока на выборах в Молдавии
    Умерла вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова
    Пенсионерка отвезла мошенникам из Калининграда в Москву 17 млн рублей

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Перейти в раздел

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      4 комментария
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      26 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

      31 комментарий
    Перейти в раздел

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации