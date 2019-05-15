Мать московской девочки-маугли признали невменяемой

Мать найденной в захламленной квартире в Москве девочки эксперты признали невменяемой, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников.

«Сегодня члены ОНК посетили Геращенко в СИЗО «Бутырка», где она проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Как нам удалось узнать у сотрудников изолятора, эксперты НИИ Сербского признали женщину невменяемой», – рассказал правозащитник.

По его словам, женщина содержится в психиатрическом отделении «Бутырки». Там ее навестили члены ОНК, передает ТАСС.

«Диагноз Геращенко не является пожизненным и, возможно, после необходимого лечения она сможет восстановить свои родительские права», – сообщил Мельников.

Он добавил, что сейчас женщина ведет себя неагрессивно и адекватно, даже интересуется судьбой дочери. Впрочем, решение о ее вменяемости должен принять суд. Сейчас мать девочки содержится в двухместной камере, ее соседка тоже проходила экспертизу в НИИ Сербского.

Напомним, в квартире на Ленинградском шоссе среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Поначалу ребенок не разговаривал, девочка начала произносить отдельные слова лишь через некоторое время в больнице. По мнению врачей, она сможет догнать сверстников по уровню развития при регулярных занятиях.

Мать девочки арестовали за «покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии». Ей предъявлено обвинение.

Позже у ребенка нашлась тетя, которая не знала о существовании девочки, так как не виделась с ее матерью около восьми лет. Женщина выразила готовность взять ее к себе и воспитывать вместе с родной дочкой.