«Мисс Москва – 2015» продала кольцо от экс-короля Малайзии из-за долгов

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина продала обручальное кольцо, подаренное бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, чтобы расплатиться с долгами.

Воеводина сообщила изданию The Daily Mail, что она была вынуждена продать кольцо из-за необходимости оплатить медицинские счета в швейцарской клинике, где «Мисс Москва – 2015» лежала для сохранения беременности.

«Я не могу назвать цену, по которой продала кольцо, однако она в три раза меньше первоначальной стоимости», – сказала модель.

По данным издания, кольцо стоило более 16 миллионов рублей.

Ранее Воеводина рассказала, что ее брак с экс-королем Малайзии распался, когда она была на четвертом месяце беременности.

Сообщалось, что она потребовала от бывшего супруга квартиру в Москве за 96 млн рублей, дом в Лондоне стоимостью 640 млн рублей и 1,9 млн рублей в месяц на содержание их общего сына Леона.

Напомним, в июле сингапурский юрист Ко Тиен Хуа, являющийся адвокатом Мухаммада V, официально подтвердил информацию о разводе монарха и его супруги из России.

Точная причина расторжения брака не сообщается. По одной из версий, причиной стала продажа или утечка свадебных фотографий в Сеть, в которой Мухаммад V, возможно, винит Воеводину, передает портал телеканала «Звезда».

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