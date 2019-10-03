«Мисс Москва» потребовала у бывшего короля Малайзии более 700 млн рублей

«Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина потребовала от бывшего супруга – экс-короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V, более 700 млн рублей.

В частности, модель запросила у бывшего супруга квартиру в Москве за 96 млн рублей, дом в Лондоне стоимостью в 640 млн рублей и 1,9 млн рублей в месяц на содержание их общего сына Леона, пишет Daily Mail со ссылкой на приближенных султана.

«Кто я по ее мнению, Билл Гейтс?» – ответил на это Мухаммад V.

Он также выразил удивление, что на содержание годовалого ребенка необходима такая большая сума, саркастически заметив, что его сын пока не поступает в Итонский колледж.

В июле Сингапурский юрист Ко Тиен Хуа, являющийся адвокатом бывшего короля Малайзии, султана малайзийского штата Келантан Мухаммада V, официально подтвердил информацию о разводе монарха и его супруги из России, победительницы конкурса «Мисс Москва – 2015» Оксаны Воеводиной (Горбатенко).

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