Развод экс-короля Малайзии с женой из России официально подтвержден

Сингапурский юрист Ко Тиен Хуа, являющийся адвокатом бывшего короля Малайзии, султана малайзийского штата Келантан Мухаммада V, официально подтвердил информацию о разводе монарха и его супруги из России, победительницы конкурса «Мисс Москва – 2015» Оксаны Воеводиной (Горбатенко).

От адвоката было получено официальное заявление для СМИ о разводе супругов, передает РИА «Новости». Отмечается, что документ отпечатан на бланке юридической фирмы из Сингапура Eversheds Harry Elias LLP, совладельцем которой является Ко Тиен Хуа.

«Мы являемся адвокатами Его Королевского Высочества Султана Мухаммада Пятого, правителя Келантана. Настоящим информируем Вас о том, что Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова «талак» в соответствии с законами шариата. Шариатский суд султаната Келантан выпустил 1 июля 2019 года соответствующее свидетельство о разводе в соответствии с Актом об Исламском семейном законодательстве 2002 года», – говорится в заявлении.

«От имени Его Королевского Высочества мы просим Вас уважать его частную жизнь», – также отмечается в документе, который подписан адвокатом экс-короля как совладельцем фирмы, представляющей интересы монарха.

Согласно документу, развод зарегистрировали не в Сингапуре, а в Шариатском суде малайзийского штата Келантан.

При этом ранее развод Мухаммада V с российской женой опровергался. Однако сообщалось именно об отсутствии записи о подаче документов на развод в реестре Шариатского суда Сингапура.

Напомним, 17 июля в СМИ появились сообщения о том, что бывший король Малайзии развелся с победительницей конкурса «Мисс Москва». Сама Воеводкина в ответ на эти публикации разместила в соцсетях видео, где появляется Мухаммад V.

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