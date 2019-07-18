«Мисс Москва» отреагировала на сообщения СМИ о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина отреагировала на слухи о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V.

«Фарис всегда заботится обо мне и нашей семье, а я забочусь о нем. И, конечно, я хочу быть единственной в его жизни и оставаться с ним до конца своих дней», – сказала Воеводина в видео, опубликованным в ее Instagram.

Также в ролике появляется и экс-король, он отмечает, что «страсть и взаимопонимание» – основные факторы счастливого союза.

«В семье главное – дети, потому что они наше наследие», – добавил Мухаммад V.

Он отметил, что у них не так много общих хобби, однако заключил: «Главное, что мы хорошо понимаем друг друга».

Ранее в СМИ появилась информация, что Мухаммад V развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2015».

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