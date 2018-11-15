В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

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27 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 20:31  |  vz.ru
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Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Украинская провокация в Азовском море бьет по рублюФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут? Подробности...
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Почему кандидат в диктаторы Украины потерпел фиаско

Военный и церковный проекты Порошенко, которые должны были ему помочь в президентской гонке, находятся на разных стадиях провалаФото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
Попытка Петра Порошенко сорвать сроки проведения выборов с помощью военного положения с треском провалилась. Сам он был вынужден маневрировать и отступать, прикрываясь желанием соблюсти демократические нормы. Таким образом, спектакль с «великим морским походом», в ходе которого пострадали украинские моряки, был разыгран зря. Каковы теперь перспективы крайне непопулярного президента Украины? Подробности...
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Как космическая отрасль возрождается после катастрофы

Создатели космической техники полны энтузиазма, но работы у них непочатый крайФото: Шамиль Жуматов/Reuters/РИА Новости
Кризис космической отрасли России виден невооруженным глазом. Жалобы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на почти полное отсутствие у отрасли современного оборудования мало кого удивляют. Однако есть целый ряд признаков того, как обновляются космические предприятия, меняется их организационная структура и появляется надежда на обновление. Подробности...
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Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад

Гей-свадьбы на Тайване можно будет играть и дальше, вопреки решению народаФото: Pichi Chuang/Reuters
Западная либеральная элита изумлена исходом референдума по гей-бракам, состоявшегося на Тайване. Хотя этот остров, как считается, подвержен сильному политическому влиянию США, большинство его жителей потребовали сохранить традиционную семью. Таким образом победоносное шествие легализации гей-браков по планете застопорилось. Почему же глубокая американизация общества не помогла гей-лобби победить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
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Атака на религию идет по всему миру

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
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Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
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    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          «никакой брони нет»


          Выяснилось, чем российский корабль обстрелял украинский катер

          во время учений


          Появились слухи о серьезном инциденте с российской подлодкой

          чудовищная практика


          Кто занес в Россию дикий обряд «женского обрезания»

          Видео

          подоплека провокации


          Украинский моряк проговорился о приказе открывать огонь по российским кораблям

          протечки на космодроме


          На стартовом столе Восточного обнаружили критический дефект

          «слишком обременительно»


          Выяснилось, что помешало Украине применить авиацию для поддержки своих кораблей

          глобальный лидер


          Зачем Китай вкладывает деньги в самые бедные страны мира

          инцидент у берегов Крыма


          Запад раскусил провокацию Порошенко

          Мировой жандарм


          Кирилл Бенедиктов: В Интерполе против России Вашингтон вел грязную игру

          морская провокация


          Лев Пирогов: Как Вашингтон натравливают Украину на Россию

          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

          Такой свадьбы в России еще не было   27 ноября 2018, 19:10
          Фото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
          Текст: Петр Акопов

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          Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России?

          О прошедшей в пятницу в Барвихе свадьбе стало известно только вечером понедельника. Новую семью тогда образовали бывшая «Мисс Москва» 25-летняя Оксана Воеводина и 49-летний верховный правитель Малайзии султан Мухаммад Пятый.

          В этой стране Юго-Восточной Азии главу государства выбирают на пять лет из числа правителей входящих в него монархических штатов (всего их девять) – и Мухаммад, с 2011 года правивший штатом Келантан, два года назад был избран Янг ди-Пертуан Агонгом (то есть верховным правителем – буквально «тот, кто создан верховным господином»), но для простоты его во всем остальном мире называют просто «королем Малайзии». То есть русская девушка вышла замуж за короля. Это история для глянцевых журналов?

          Не только, да и не этим она интересна. Да, публике любопытны как детали и фото свадьбы – естественно, безалкогольной и халяльной, ведь Оксана приняла ислам и стала Рахиной-Оксаной – так и подробности биографии невесты. Ростовчанка училась в Москве на экономическом, но в 2015-м неожиданно для себя выиграла «Мисс Москва», после чего стала параллельно с учебой работать моделью – сначала в Европе, а потом все больше в Азии. Видимо, там ее и увидел Мухаммед, уже ставший к тому времени королем Малайзии. Судя по рассказу отца невесты Андрея, с будущим зятем они познакомились полтора года назад – так что путь к свадьбе был долгий:

          «Я знаю его уже полтора года. Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в его порядочности, я не одобрил бы выбор дочери».

          Известно, что монарх за это время неоднократно приезжал в Россию – ухаживая за будущей женой.

          Мухаммад был первым королем Малайзии, занявшим трон холостым – его первый брак распался еще 10 лет назад. При этом нынешняя свадьба прошла в то время, когда он официально находится в отпуске по болезни – видимо, как раз и оформленном для того, чтобы провести церемонию в России. Малайзийские СМИ, сообщившие о свадьбе и разместившие фотографии с нее, потом удалили свои публикации – видимо, в ожидании официального объявления о свадьбе. Вполне вероятно, что после возвращения монарха в Куала-Лумпур ее справят еще раз.

          В этой истории необычно все.

          За всю нашу историю это первый случай бракосочетания главы чужой державы на русской земле. А свадьба русской подданной с иностранным правителем последний раз была почти тысячу лет назад, когда в мае 1051 года княгиня Анна Ярославовна (дочь киевского князя) вышла замуж за короля Франции Генриха Первого.

          Да, монаршие полномочия Генриха и Мухаммеда несопоставимы, а Рахина-Оксана не сможет стать ни королевой, ни регентшей (как это случилось с Анной после смерти супруга). Но все равно она будет первой русской, вышедшей замуж за иностранного короля (правителя), со времен княгини Анны.

          Почему первой? Потому что все широко и не очень известные примеры русских женщин на иностранных престолах не подходят: все наши великие княжны выходили замуж за европейских принцев в то время, когда они еще были наследниками. Самые известные примеры – дочь Павла Первого Анна, бывшая в 1840–1849 королевой Нидерландов, и его правнучка Ольга Константиновна, почти полвека бывшая греческой королевой (1863–1913).

          Русские жены у иностранных правителей наблюдались даже в советские годы, но и тогда на русских они женились не будучи облеченными высшей властью, а просто как руководящие кадры или даже как политэмигранты. Русская жена была у руководившего Венгрией в послевоенное десятилетие Матиаша Ракоши, но на Феодоре Корниловой он женился в годы своей работы в Москве, в Коминтерне. Даже Юмжагийн Цэдэнбал, проживший почти полвека в браке с Анастасией Филатовой, познакомился с ней лишь в начале своего пути к власти в Монголии, которой он руководил три десятилетия.

          А вот Татьяна Куканова, в 1966 году в Баку вышедшая замуж за студента-нефтяника Жозе Эдуарду Душ Сантуша, явно не задумывалась о президентских перспективах своего мужа-ангольца. Его страна была португальской колонией, и супруг после завершения учебы поехал партизанить на родину, где после провозглашения независимости сделал стремительную карьеру – сначала в 1975-м возглавил МИД, а в 1979-м стал президентом (и оставался им до прошлого года). Тогда же они развелись с Татьяной, которая с тех пор живет в Лондоне. А их дочь считается самым богатым человеком Анголы.

          Ну а Фаина Вахрева, когда в 1935-м выходила замуж за Николая Елизарова, знала, конечно, что он на самом деле Цзян Цзинго, сын китайского лидера Чан Кайши. Но и представить себе не могла, что через 40 лет ей суждено будет стать первой леди на Тайване, которым начнет править ее супруг.

          Вообще именно Юго-Восточная Азия выделяется русскими женами. Кроме Вахревой, есть еще и не попадающая под статус жен правителей, но широко известная Екатерина Десницкая, кавалер Георгиевского креста за работу сестрой милосердия во время Русско-японской войны.

          В 1907 году она вышла замуж за сына короля Сиама принца Чакробона, учившегося военному делу в России. У них родились дети, потом Чакробон стал наследным принцем у своего бездетного брата, но ни ему, не ей не суждено было взойти на престол. Принц хотел взять себе вторую жену, на сей раз местную – в итоге пара рассталась, а вскоре Чакробон внезапно умер, не дождавшись трона. Впрочем, внучка Десницкой и Чакробона Сирикит все-таки стала королевой Таиланда – и оставалась ею 66 лет в качестве супруги Рамы Девятого, умершего всего два года назад.

          Так что Оксана-Рахина попадает в интересный регион – и как раз в то время, когда Россия прилагает все больше усилий для укрепления связей с Юго-Восточной Азией. Именно тут наиболее жестко пересекаются интересы Китая и США, и поэтому ЮВА обречена стать ареной борьбы сверхдержав. Буквально недавно, в начале этого месяца, Владимир Путин посещал соседний с Малайзией Сингапур, где проходила как его встреча с лидерами АСЕАН, так и – отдельно – с малайзийским премьером, легендарным 93-летним Махатхиром Мохамадом. 

          Можно даже не сомневаться, что какое-нибудь западное СМИ скоро напишет о том, что брак Воеводиной – это результат спецоперации Кремля. Конечно, наши женщины – это же наше главное тайное оружие. Поэтому Путин на свадьбу на Рублевку и не поехал – чтобы не светить «агента Ольгу». 


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