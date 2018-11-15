В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России?

О прошедшей в пятницу в Барвихе свадьбе стало известно только вечером понедельника. Новую семью тогда образовали бывшая «Мисс Москва» 25-летняя Оксана Воеводина и 49-летний верховный правитель Малайзии султан Мухаммад Пятый.

В этой стране Юго-Восточной Азии главу государства выбирают на пять лет из числа правителей входящих в него монархических штатов (всего их девять) – и Мухаммад, с 2011 года правивший штатом Келантан, два года назад был избран Янг ди-Пертуан Агонгом (то есть верховным правителем – буквально «тот, кто создан верховным господином»), но для простоты его во всем остальном мире называют просто «королем Малайзии». То есть русская девушка вышла замуж за короля. Это история для глянцевых журналов?

Не только, да и не этим она интересна. Да, публике любопытны как детали и фото свадьбы – естественно, безалкогольной и халяльной, ведь Оксана приняла ислам и стала Рахиной-Оксаной – так и подробности биографии невесты. Ростовчанка училась в Москве на экономическом, но в 2015-м неожиданно для себя выиграла «Мисс Москва», после чего стала параллельно с учебой работать моделью – сначала в Европе, а потом все больше в Азии. Видимо, там ее и увидел Мухаммед, уже ставший к тому времени королем Малайзии. Судя по рассказу отца невесты Андрея, с будущим зятем они познакомились полтора года назад – так что путь к свадьбе был долгий:

«Я знаю его уже полтора года. Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в его порядочности, я не одобрил бы выбор дочери».

Известно, что монарх за это время неоднократно приезжал в Россию – ухаживая за будущей женой.

Мухаммад был первым королем Малайзии, занявшим трон холостым – его первый брак распался еще 10 лет назад. При этом нынешняя свадьба прошла в то время, когда он официально находится в отпуске по болезни – видимо, как раз и оформленном для того, чтобы провести церемонию в России. Малайзийские СМИ, сообщившие о свадьбе и разместившие фотографии с нее, потом удалили свои публикации – видимо, в ожидании официального объявления о свадьбе. Вполне вероятно, что после возвращения монарха в Куала-Лумпур ее справят еще раз.

В этой истории необычно все.

За всю нашу историю это первый случай бракосочетания главы чужой державы на русской земле. А свадьба русской подданной с иностранным правителем последний раз была почти тысячу лет назад, когда в мае 1051 года княгиня Анна Ярославовна (дочь киевского князя) вышла замуж за короля Франции Генриха Первого.

Да, монаршие полномочия Генриха и Мухаммеда несопоставимы, а Рахина-Оксана не сможет стать ни королевой, ни регентшей (как это случилось с Анной после смерти супруга). Но все равно она будет первой русской, вышедшей замуж за иностранного короля (правителя), со времен княгини Анны.

Почему первой? Потому что все широко и не очень известные примеры русских женщин на иностранных престолах не подходят: все наши великие княжны выходили замуж за европейских принцев в то время, когда они еще были наследниками. Самые известные примеры – дочь Павла Первого Анна, бывшая в 1840–1849 королевой Нидерландов, и его правнучка Ольга Константиновна, почти полвека бывшая греческой королевой (1863–1913).

Русские жены у иностранных правителей наблюдались даже в советские годы, но и тогда на русских они женились не будучи облеченными высшей властью, а просто как руководящие кадры или даже как политэмигранты. Русская жена была у руководившего Венгрией в послевоенное десятилетие Матиаша Ракоши, но на Феодоре Корниловой он женился в годы своей работы в Москве, в Коминтерне. Даже Юмжагийн Цэдэнбал, проживший почти полвека в браке с Анастасией Филатовой, познакомился с ней лишь в начале своего пути к власти в Монголии, которой он руководил три десятилетия.

А вот Татьяна Куканова, в 1966 году в Баку вышедшая замуж за студента-нефтяника Жозе Эдуарду Душ Сантуша, явно не задумывалась о президентских перспективах своего мужа-ангольца. Его страна была португальской колонией, и супруг после завершения учебы поехал партизанить на родину, где после провозглашения независимости сделал стремительную карьеру – сначала в 1975-м возглавил МИД, а в 1979-м стал президентом (и оставался им до прошлого года). Тогда же они развелись с Татьяной, которая с тех пор живет в Лондоне. А их дочь считается самым богатым человеком Анголы.

На эту тему

Ну а Фаина Вахрева, когда в 1935-м выходила замуж за Николая Елизарова, знала, конечно, что он на самом деле Цзян Цзинго, сын китайского лидера Чан Кайши. Но и представить себе не могла, что через 40 лет ей суждено будет стать первой леди на Тайване, которым начнет править ее супруг.

Вообще именно Юго-Восточная Азия выделяется русскими женами. Кроме Вахревой, есть еще и не попадающая под статус жен правителей, но широко известная Екатерина Десницкая, кавалер Георгиевского креста за работу сестрой милосердия во время Русско-японской войны.

В 1907 году она вышла замуж за сына короля Сиама принца Чакробона, учившегося военному делу в России. У них родились дети, потом Чакробон стал наследным принцем у своего бездетного брата, но ни ему, не ей не суждено было взойти на престол. Принц хотел взять себе вторую жену, на сей раз местную – в итоге пара рассталась, а вскоре Чакробон внезапно умер, не дождавшись трона. Впрочем, внучка Десницкой и Чакробона Сирикит все-таки стала королевой Таиланда – и оставалась ею 66 лет в качестве супруги Рамы Девятого, умершего всего два года назад.

Так что Оксана-Рахина попадает в интересный регион – и как раз в то время, когда Россия прилагает все больше усилий для укрепления связей с Юго-Восточной Азией. Именно тут наиболее жестко пересекаются интересы Китая и США, и поэтому ЮВА обречена стать ареной борьбы сверхдержав. Буквально недавно, в начале этого месяца, Владимир Путин посещал соседний с Малайзией Сингапур, где проходила как его встреча с лидерами АСЕАН, так и – отдельно – с малайзийским премьером, легендарным 93-летним Махатхиром Мохамадом.

Можно даже не сомневаться, что какое-нибудь западное СМИ скоро напишет о том, что брак Воеводиной – это результат спецоперации Кремля. Конечно, наши женщины – это же наше главное тайное оружие. Поэтому Путин на свадьбу на Рублевку и не поехал – чтобы не светить «агента Ольгу».