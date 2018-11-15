Появились подробности романа короля Малайзии и «Мисс Москва»

Король Малайзии Мухаммад V в течение года до свадьбы с россиянкой Оксаной Воеводиной ездил к ней в Москву, рассказали источники в администрации королевского дворца Истана Негара.

«Его Величество более года регулярно посещал свою невесту в России», – сообщил РИА «Новости» источник.

Источник отметил, что невеста приняла ислам, но отказался комментировать ее будущий статус в Малайзии.

«Этот вопрос будет решаться королем и Советом правителей, это их полная прерогатива. Пока супруга короля получит ненаследственный почетный титул «Датин», который автоматически дается супруге высокопоставленного гражданина Малайзии, имеющего почетные титулы, вне зависимости от происхождения», – сказал он.

Между тем в Барвиха Luxury Village подтвердили, что 22 ноября в концертном зале площадки прошла свадьба Воеводиной и короля Малайзии.

Король Мухаммад V взошел на престол в 2016 году. В Малайзии должность короля является выборной. Его выбирает Совет правителей – девять султанов (наследственных правителей штатов) – из своей среды раз в пять лет или когда должность освобождается.

Король ранее был женат. До свадьбы с россиянкой он был в разводе более 10 лет.

Ранее стало известно, что в Барвихе на Рублевке состоялась безалкогольная свадьба короля Малайзии султана Мухамада V Фариса и Оксаны Воеводиной, которая в 2015 году выиграла конкурс «Мисс Москва».