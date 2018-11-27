Король Малайзии женился на «Мисс Москва» в Барвихе

В Барвихе на Рублевке состоялась безалкогольная свадьба короля Малайзии султана Мухамада V Фариса и Оксаны Воеводиной, которая в 2015 году выиграла конкурс «Мисс Москва».

Свадьба прошла 22 ноября в комплексе Barvikha Concert Hall, передает Sputnik со ссылкой на IslamNews.

На свадьбе не было алкоголя, еда была халяльной.

Sembah Tahniah kepada SPB YDPA Sultan Muhammad V diatas pernikahan tuanku..



Rakyat bersyukur dan berbangga menerima Permaisuri Agong.



Daulat Tuanku pic.twitter.com/hCK8WO1CCu — Is Hamid (@su_is91) 24 ноября 2018 г.

Султан был одет в малайзийскую национальную одежду, Воеводина – в русский наряд.

Напомним, Воеводина получила звание главной красавицы Москвы в 22 года.