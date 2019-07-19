Развод экс-короля Малайзии с русской женой опровергли

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19 июля, пятница | Последнее обновление — 12:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В СПЧ заявили о международном трибунале над депутатами Рады за пытки людей
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Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике
В Грузии проснулся разум
Запад испугался российских технологий старения
Русский десант породил в Швеции многовековые страхи
Людей в Черном море погубила вопиющая жадность
Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нельзя всем все прощать и не обращать внимания на выпады против нашей страны. Как и нельзя заряжать Тополя М на каждый глупый выкрик какой-нибудь габунии. Надо реагировать на все, но – с позиции сильного. Подробности...
Почему Германия проиграла Первую мировую войну
Владимир Можегов, публицист
Ровно 100 лет назад парадом победы в Лондоне завершилась Первая мировая. Одна из причин поражения немцев – неумение, в отличие от англосаксов, вести пропаганду. Это один из важнейших «кейсов» Первой мировой, полезный и сейчас. Подробности...
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Полузабытый юбилей забытой империи
Сергей Зацаринный, писатель
«Так проходит земная слава». Это изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, о которой слышали все, но мало кто знает что-либо кроме идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня ее образования. Подробности...
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Российские звезды показали свою старость
Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем ДзюбаПодробности...
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Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно
В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуныПодробности...
Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе
Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человекПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
Кто виноват в уходе Ford из России
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
Ранее по теме: С помощью французов "Опель" мог бы вернуться в Россию
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