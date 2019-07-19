Развод экс-короля Малайзии с русской женой опровергли

Бывший король Малайзии султан штата Келантан Мухаммад V и его российская жена, победительница конкурса «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина, не разводились в Сингапуре, сообщили в регистрационном отделе Шариатского суда страны.

В суде сообщили, что «в реестре Шариатского суда Сингапура нет записи о подаче документов на развод этой парой». Официальный ответ ведомства подписала представитель регистрационного отдела суда Норхафиза Бте Хашим, передает РИА «Новости».

Ранее Воеводина разместила в Instagram видео, в котором говорит о своей любви к мужу, а султан Мухаммад V превозносит взаимопонимание и заботу о подрастающем поколении, которые царят в их семье.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Мухаммад V развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля.