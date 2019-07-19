Развод экс-короля Малайзии с русской женой опровергли

Взгляд
19 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
Разделы

Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
Перейти а раздел…

В Грузии проснулся разум

Таких людей, как Иванишвили, обычно называют «серыми кардиналами», «кукловодами» и «реальными хозяевами страны»Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Самый влиятельный человек в грузинской политике – миллиардер Бидзина Иванишвили – наконец-то озвучил свою оценку антироссийской истерики в Тбилиси и матерной брани в адрес президента РФ. Эта оценка не понравится в Грузии очень и очень многим. Но потерпеть придется: грузины сами довели ситуацию до того, что Россия влияет на их жизнь гораздо больше, чем хотела бы. Подробности...
Перейти а раздел…

Запад испугался российских технологий старения

Приложение FaceApp ненароком выявило компьютерную безграмотность лидера Демпартии СШАФото: Jenny Kane/AP/ТАСС
Российское приложение FaceApp, которое умеет состаривать лица пользователей, перепугало американского сенатора Чака Шумера и немецкого комиссара по защите данных Ульриха Кельбера. Шумер пожаловался на программу в ФБР, утверждая, что так Москва шпионит за американцами. А Кельбер увидел опасность в людях, которые могут стоять за приложением. По мнению экспертов, история с FaceApp показала Западу совсем другую угрозу. Подробности...
Перейти а раздел…

Русский десант породил в Швеции многовековые страхи

Память о русских кораблях по-прежнему наводит на Швецию страхФото: Людвиг Рихард
Уже сотни лет назад Россия умела принуждать к миру своих соседей. Именно такой вывод можно сделать из истории, которой сегодня исполнилось триста лет. Кроме того, возможно, именно отсюда растут все те иррациональные страхи перед Россией, которые до сих пор переполняют шведское общество и политиков. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нельзя всем все прощать и не обращать внимания на выпады против нашей страны. Как и нельзя заряжать Тополя М на каждый глупый выкрик какой-нибудь габунии. Надо реагировать на все, но – с позиции сильного. Подробности...

Почему Германия проиграла Первую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Ровно 100 лет назад парадом победы в Лондоне завершилась Первая мировая. Одна из причин поражения немцев – неумение, в отличие от англосаксов, вести пропаганду. Это один из важнейших «кейсов» Первой мировой, полезный и сейчас. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Полузабытый юбилей забытой империи

Сергей Зацаринный, писатель
«Так проходит земная слава». Это изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, о которой слышали все, но мало кто знает что-либо кроме идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня ее образования. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем Франция обязана России

    Хозяин Грузии признал зависимость от России

    Какие исторические ценности потеряла Россия

      Перейти а раздел…

      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В СПЧ заявили о международном трибунале над депутатами Рады за пытки людей
              Стали известны подробности испытаний новых авиадвигателей в РоссииБританские СМИ назвали покупку Турцией С-400 «тектоническим сдвигом»Польша сочла неуместным визит Путина на годовщину Второй мировой войныФон дер Ляйен заявила об опасности «Северного потока – 2»
              Внучка отсудила у ветерана на Урале подаренную Путиным квартируВМС США сбили в море иранский дрон новейшим оружиемПорошенко не пустили в зал заседаний ЕвропарламентаДания дала разрешение на строительство норвежского газопровода
              Голландская авиакомпания оказалась в центре скандала в годовщину трагедии МН17Индия захотела увидеть Су-57 в делеКанделаки назвала настоящую цель провокации в эфире «Рустави 2»Развод экс-короля Малайзии с русской женой опровергли

              Главная тема


              Запад испугался российских технологий старения

              Россия – Украина


              Зеленский захотел обменять Вышинского на Сенцова

              «работайте культурно!»


              Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»

              не оставит шансов


              Российскую ракету «Буревестник» назвали оружием возмездия

              Видео

              антироссийская истерика


              В Грузии проснулся разум

              Экономический кризис


              Туркмения может стать новой проблемой России

              контрабанда лекарств


              Родительский долг стал уголовно наказуемым

              солнце, ветер и воды


              Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Атака на православие


              Сергей Худиев: Почему они нападают на Церковь

              Матушкина пропаганда


              Игорь Мальцев: Дяденьки, дайте денег на свободу слова

              Обидчивость как клиника


              Сергей Мардан: Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

              на ваш взгляд


              Как вы питаетесь на работе?

              Развод экс-короля Малайзии с русской женой опровергли

                 19 июля 2019, 11:57
              Фото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Бывший король Малайзии султан штата Келантан Мухаммад V и его российская жена, победительница конкурса «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина, не разводились в Сингапуре, сообщили в регистрационном отделе Шариатского суда страны.

              В суде сообщили, что «в реестре Шариатского суда Сингапура нет записи о подаче документов на развод этой парой». Официальный ответ ведомства подписала представитель регистрационного отдела суда Норхафиза Бте Хашим, передает РИА «Новости».

              Ранее Воеводина разместила в Instagram видео, в котором говорит о своей любви к мужу, а султан Мухаммад V превозносит взаимопонимание и заботу о подрастающем поколении, которые царят в их семье.

              Напомним, в СМИ появилась информация, что Мухаммад V развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной.

              Газета ВЗГЛЯД писала, в чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............