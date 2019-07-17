Экс-король Малайзии развелся с русской женой

Бывший король Малайзии Мухаммад V, который отрекся от престола в конце 2018 года, развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2015», сообщают местные СМИ.

Газета The New Straits Times со ссылкой на источники сообщает, что документы о разводе были поданы в суд Сингапура 22 июня, процедура оформления была завершена 1 июля. Также источники подтвердили газете подлинность свидетельства о расторжении брака, которое попало в местные соцсети, передает РИА «Новости».

Причина расторжения брака не называется, однако, по данным издания, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. Согласно ему, пара не может вновь вступить брак, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину, и он по своей воле не разведется с ней или скончается.

Официальной информации о разводе бывшего короля Малайзии не поступало.

Источники сообщили также, что королевская семья была обеспокоена записью Воеводиной в Instagram, где она заявляла о том, что ее сын – «будущий король Малайзии».

Напомним, король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан и обладательница титула «Мисс Москва» Оксана Воеводина поженились в ноябре 2018 года.

Перед замужеством москвичка приняла ислам и получила новое имя Рихана.

Позже, впервые в истории страны, король досрочно отрекся от престола, а также появилась информация, что супруги ждут ребенка.

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