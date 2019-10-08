Допрошенная ФБР депутат Госдумы вылетела из Нью-Йорка в Москву

Депутат Госдумы Инга Юмашева, подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела из Нью-Йорка в Москву.

По словам очевидца, при регистрации на рейс до Москвы в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, при прохождении паспортного контроля и во время ожидания посадки никаких проблем у Юмашевой не возникло. Рейс «Аэрофлота» SU-103 вылетел из Нью-Йорка в 19.16 (02.16 вторника мск). Прибытие в московский аэропорт Шереметьево по расписанию – в 11.05 мск, передает ТАСС.

Ранее Юмашева прибыла в Нью-Йорк из Сан-Франциско (штат Калифорния), где участвовала в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».

Напомним, в минувшую субботу депутата Госдумы Юмашеву в течение часа допрашивало ФБР. В связи с произошедшим Москва заявила Вашингтону решительный протест.

В Кремле задержание и допрос Юмашевой в США назвали неприемлемыми.

Газета ВЗГЛЯД назвала три вывода для Москвы из ситуации с Юмашевой.

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