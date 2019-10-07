Наталья Бочкарева объявилась после «исчезновения»

Актриса Наталья Бочкарева, которая, по данным СМИ, перестала выходить на связь после сообщений о ее задержании с наркотиками, пообщалась с журналистами и рассказала о своем состоянии.

Бочкарева утверждает, что «чувствует себя хорошо». Она не стала раскрывать, что собирается делать в дальнейшем, отвечая на вопросы фразой «вы скоро все узнаете», передает РБК.

СМИ сообщали о том, что Бочкарева «внезапно исчезла», перестав выходить на связь.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Бочкаревой с наркотиками в белье. Сама Бочкарева назвала эту информацию ложью и враньем. Однако источник в правоохранительных органах подтвердил задержание актрисы с кокаином, также было опубликовано видео задержания.