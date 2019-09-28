Стали известны подробности задержания актрисы Бочкаревой с наркотиками

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что актрису Наталью Бочкареву, известную по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», задержали с пакетиком кокаина в Москве.

«28 сентября сотрудниками ГИБДД на улице Стромынка была остановлена автомашина Cadillac под управлением гражданки 1980 года рождения, которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказалась», – сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве, передает ТАСС.

«В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамм, которое согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство – кокаин», – рассказали в МВД РИА «Новости».

Кроме того, источники агентств в правоохранительных органах подтвердили, что задержана была актриса Наталья Бочкарева.

В отношении нее действительно было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»), сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее о задержании Бочкаревой сообщили СМИ, однако сама актриса назвала эту информацию ложью и враньем, отметив, что находится дома с детьми. Она также предположила, что таким образом кто-то хочет «подмочить ее репутацию».