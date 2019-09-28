Актрису Наталью Бочкареву задержали с кокаином в белье

Актрису Наталью Бочкареву, наиболее известную по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», задержали с наркотиками в Москве.

Сотрудники ДПС остановили Бочкареву из-за подозрительного поведения. На вопрос, имеет ли она при себе наркотики, актриса ответила утвердительно, сообщает «РЕН ТВ».

Согласно предварительным данным, Бочкарева сообщила правоохранителям, что спрятала кокаин в нижнем белье, после чего самостоятельно достала сверток и отдала им. Вес содержимого составил 0,69 грамма.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Кроме того, в квартире Бочкаревой прошел обыск, но ничего запрещенного там не нашли. В итоге актриса была отпущена под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что актера из сериала «Интерны» посадили за торговлю наркотиками.