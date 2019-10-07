Стало известно об исчезновении актрисы Бочкаревой

Актриса Наталья Бочкарева после скандала с наркотиками перестала выходить на связь и появляться на улице, сообщили СМИ.

Как пишет издание Starhit со ссылкой на соседей актрисы, раньше Бочкареву часто можно было встретить возле дома, но после скандала она перестала где-либо появляться.

«Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу», – рассказали соседи актрисы, которые беспокоятся по поводу ее «внезапного исчезновения».

По данным издания, Бочкарева ни с кем не общается и избегает встреч с журналистами, а также перестала появляться в школе-студии, которую открыла для одаренных детей, забрав перед этим оттуда свои вещи.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Бочкаревой с кокаином в белье, после которого актриса якобы отказалась пройти медосвидетельствование. Сама Бочкарева назвала эту информацию ложью и враньем, потребовав наказать виновных в желании «раздуть скандал».

Между тем задержание актрисы с пакетиком кокаина в Москве подтвердил источник в правоохранительных органах. Кроме того, было опубликовано видео инцидента.

Напомним, в пятницу друг артистки, музыкант Андрей Ковалев сообщил, что у Бочкаревой «парализовало половину лица» после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители.