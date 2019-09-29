Бочкарева отказалась от освидетельствования после задержания с наркотиками

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29 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Радикальная оппозиция ищет новых заложников

Оппозиция косвенно призналась в том, что предыдущие несогласованные акции были сознательной провокациейФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Протестный митинг, назначенный в Москве на эти выходные, может оказаться частью большой провокации, в результате которой в СИЗО попадут новые заложники. Об этом говорят противоречивые действия одного из заявителей митинга, либертарианца Михаила Светова. Подробности...
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Поимкой балконных курильщиков займутся соседи

Уже со вторника курение на балконе станет в России административным нарушением Фото: Laura Nissinen/ТАСС
Курение на балконе стало дорогим удовольствием – штраф за это правонарушение составит три тысячи рублей. А если курение стало причиной пожара, то заплатить придется пять тысяч. У нововведения оказалось немало противников, которые готовы и дальше курить на балконе под угрозой наказания. Мнения экспертов о том, насколько просто будет выписать им штраф, разошлись. Подробности...
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Израиль неубедительно защищает Patriot в Саудовской Аравии

На самом деле американские «Патриоты» способны сбивать даже дроны, но для этого с ними нужно уметь обращатьсяФото: Nir Elias/Reuters
Средства ПВО Саудовской Аравии не смогли отразить атаку беспилотников, потому что американские ЗРК Patriot отслеживали цели исключительно над горизонтом, предположили в Израиле. Однако, по оценке российских экспертов, израильские коллеги выгораживают американские ЗРК – при том, что саудиты могли бы отбить атаку с помощью других комплексов, которые доказали свою эффективность, защищая российскую базу Хмеймим. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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В Донбассе преодолели распад СССР

Андрей Бабицкий, журналист
Российский паспорт для жителей Донбасса – это признание Россией своей обязанности заботиться о русских людях, не по своей воле оказавшихся не дома. Русский народ, наконец, начал собирать себя по частям. Подробности...
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Центр мира смещается в Азию

Санджая Бару, Почетный научный сотрудник Института исследований и анализа вопросов обороны (Индия), эксперт клуба «Валдай»
Какова бы ни была геополитика в Азии, факт остается фактом: в «геоэкономическом» плане Азия стала центром притяжения глобальных сил XXI века. Подробности...
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Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

Глеб Простаков, журналист
Украину откровенно заставляют сделать ставку. Слить компромат на сына Джо Байдена и запустить опасный проект по мирному урегулированию. В этом случае Украина сможет заручиться поддержкой США и России. Риски велики, но и куш солидный. Подробности...
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              Бочкарева отказалась от освидетельствования после задержания с наркотиками

                 29 сентября 2019, 18:26
              Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Актриса Наталья Бочкарева после задержания с наркотиками отказалась пройти медосвидетельствование. Кроме того, звезда сериала «Счастливы вместе» оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения.

              После того, как полицейские остановили автомобиль актрисы, Бочкарева отказалась от освидетельствования, пишет «Комсомольская правда».

              По информации издания, штраф за нарушение датируется 28 сентября 2019 года, он пока не оплачен.

              Всего же у актрисы 67 штрафов на 25 тыс. 750 рублей, добавляет издание. Из них у Бочкаревой неоплаченные штрафы на сумму 5 тыс. 500 рублей.

              Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Бочкаревой с кокаином в белье. Сама актриса назвала эту информацию ложью и враньем, заявив, что кто-то хочет «подмочить ее репутацию». Она потребовала, чтобы виновные в желании «раздуть скандал» были наказаны.

              Между тем задержание актрисы с пакетиком кокаина в Москве подтвердил источник в правоохранительных органах. Также было опубликовано видео инцидента.


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