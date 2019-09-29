Бочкарева отказалась от освидетельствования после задержания с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарева после задержания с наркотиками отказалась пройти медосвидетельствование. Кроме того, звезда сериала «Счастливы вместе» оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения.

После того, как полицейские остановили автомобиль актрисы, Бочкарева отказалась от освидетельствования, пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, штраф за нарушение датируется 28 сентября 2019 года, он пока не оплачен.

Всего же у актрисы 67 штрафов на 25 тыс. 750 рублей, добавляет издание. Из них у Бочкаревой неоплаченные штрафы на сумму 5 тыс. 500 рублей.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Бочкаревой с кокаином в белье. Сама актриса назвала эту информацию ложью и враньем, заявив, что кто-то хочет «подмочить ее репутацию». Она потребовала, чтобы виновные в желании «раздуть скандал» были наказаны.

Между тем задержание актрисы с пакетиком кокаина в Москве подтвердил источник в правоохранительных органах. Также было опубликовано видео инцидента.