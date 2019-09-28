Актриса Бочкарева отреагировала на видео своего задержания с кокаином

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», записала видеообращение в Instagram, где прокомментировала задержание с пакетиком кокаина в Москве.

Бочкарева отметила, что сначала новость о задержании «с кокаином в трусах» ее порадовала и удивила, но потом она осознала всю серьезность ситуации.

«Люди, которые пытаются заработать на мне, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова», – сказала она в видео в Instagram.

Ранее о задержании Бочкаревой сообщили СМИ, при этом сама актриса назвала эту информацию ложью и враньем, отметив, что находится дома с детьми. Она также предположила, что таким образом кто-то хочет «подмочить ее репутацию».

Однако позже ее задержание с пакетиком кокаина в Москве подтвердил источник в правоохранительных органах. Также было опубликовано видео инцидента.