Появились сообщения о частичном параличе Бочкаревой после скандала с наркотиками

У актрисы Натальи Бочкаревой, сыгравшей Дашу Букину в сериале «Счастливы вместе», «парализовало половину лица» после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, сообщил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев.

По словам друга артистки, «Наташа болеет, слегла с температурой под 40», передает РИА «Новости».

«У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица», – сказал Ковалев в интервью журналу «СтарХит».

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Бочкаревой с кокаином в белье, после которого актриса якобы отказалась пройти медосвидетельствование. Сама Бочкарева назвала эту информацию ложью и враньем, потребовав наказать виновных в желании «раздуть скандал».

Между тем задержание актрисы с пакетиком кокаина в Москве подтвердил источник в правоохранительных органах. Кроме того, было опубликовано видео инцидента.