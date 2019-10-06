Таксист отказался везти Порошенко с митинга на майдане

В социальных сетях и украинских СМИ появилось видео из центра Киева, где после митинга на площади Независимости бывший президент Украины Петр Порошенко хотел взять такси, однако водитель отказался предоставить такую услугу экс-главе государства.

Видео появилось в Facebook. На нем видно, как Порошенко пытается договориться с таксистом о поездке, однако тот, судя по всему, отказывает экс-президенту Украины. Толпа вокруг бывшего главы государства смеется и начинает скандировать «Порошенко!».

На площади Независимости в центре Киева всю неделю продолжаются митинги против «формулы Штайнмайера».

Президент Украины Владимир Зеленский в этой связи заявил, что уважает право граждан на протест.

Акции на майдане проходят под лозунгом «Нет капитуляции!», однако, как выяснилось, многим украинцам потребовалось разъяснить, что такое капитуляция.

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