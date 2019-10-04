Лукашенко в разговоре с Зеленским назвал Украину Россией

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил над своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который оговорился и назвал Украину Россией на форуме регионов в Житомире.

«Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России...», – сказал Лукашенко, обращаясь к Зеленскому.

«Украины, Александр Григорьевич», – поправил его Зеленский.

«Я испугался, думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал?», – отметил его коллега.

После этого диалога в зале послышался смех.

Видеозапись с разговором двух лидеров государств опубликовали в YouTube. Момент с оговоркой Лукашенко можно найти на отрезке с 22.38.

Ранее в ходе форума регионов президенты чокнулись стаканами с водой после объявления о подписании договора между странами.