Пушков оценил планы Польши заменить российский газ «душистым американским»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление польских властей о намерении избавиться от российского газа.

«Скоро у Польши «второе рождение»: там только и речи, что к концу 2022 года она станет независимой от российского газа – его заменят газ из США и Катара», – написал Пушков в Twitter.

«Рад за поляков. Поздравляю! Газ из США, наверное, душистей, а мысль о независимости от России будет согревать им душу зимними вечерами», – добавил сенатор.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал о планах республики по преодолению зависимости от российского газа.

Напомним, в начале сентября Польша отказалась покупать газ у России после 2022 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с доступом Газпрома к газопроводу Opal и о том, как Польша шантажирует Россию газовой независимостью.

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