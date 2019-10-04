Польша решила избавиться от зависимости от российского газа

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал о планах республики по преодолению зависимости от российского газа.

Наимский признал, что в настоящий момент большая часть газа поступает в Польшу в рамках долгосрочного контакта из России, однако, по словам чиновника, после 2022 года импорт голубого топлива в республику будет осуществляться через другие направления, в частности, с помощью СПГ-терминала в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe, который планируют достроить в 2022 году, передает РИА «Новости».

«Этот газопровод, а также расширенный терминал – это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», – заявил уполномоченный по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры в эфире «Польского радио».

В качестве альтернативных направлений поставок газа Наимский назвал США и Катар.

Напомним, в начале сентября Польша отказалась покупать газ у России после 2022 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с доступом Газпрома к газопроводу Opal и о том, как Польша шантажирует Россию газовой независимостью.

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