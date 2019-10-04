«Краснодар» уступил испанскому «Хетафе» в матче Лиги Европы

Российский футбольный клуб «Краснодар» дома проиграл испанскому «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу испанской команды, передает ТАСС.

В составе «Хетафе» отличился Анхель (36-я и 61-я минуты), у «Краснодара» мяч забил Ари (69). На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Хетафе» Давид Тимор.

Клубы впервые сыграли друг с другом, при этом «Краснодар» стал первым российским соперником «Хетафе» на европейской арене.

Ранее московский ЦСКА со счетом 0:2 уступил испанскому «Эспаньолу» в групповом этапе Лиги Европы. В другом матче группы С турецкий «Трабзонспор» дома сыграл вничью со швейцарским «Базелем» (2:2).

После двух туров в турнирной таблице «Краснодар» занимает последнее, четвертое место, не набрав очков. Лидирует «Хетафе» (6), «Базель» располагается на втором месте (4), «Трабзонспор» – на третьем (1). В третьем туре в рамках группы С 24 октября «Краснодар» на выезде сыграет с «Трабзонспором», «Хетафе» примет «Базель».