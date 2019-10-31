Косовских силовиков обвинили в нарушении прав человека и резолюции СБ ООН

Полиция самопровозглашенного Косово своими действиями, в результате которых сотрудник ООН россиянин Михаил Краснощеков получил множественные травмы, нарушила права человека и резолюцию Совета Безопасности, заявил спецпредставитель генерального секретаря и глава миссии ООН в Косово Захир Танин.

Представляя Совету Безопасности ООН официальные результаты расследования, спецпредставитель генсека международной организации сообщил, что «группа по расследованию нашла убедительные доказательства чрезмерного применения силы со стороны полиции Косова», передает ТАСС.

«В результате этих действий господин Краснощеков получил переломы затылочной и боковой частей черепа, скул и верхней челюсти, также у него были зафиксированы сильный стресс и тревожно-депрессивная реакция», – уведомил СБ ООН Танин.

При этом глава миссии ООН в Косово подчеркнул, что «арест и задержание сотрудников миротворческой миссии, когда они находились при исполнении, а также начало в отношении них расследования нарушают их дипломатический иммунитет».

Кроме того, «чрезмерное применение силы, проникновение на территорию миссии, а также юридическое преследование сотрудников ООН нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, а также права человека», указал дипломат.

Спецпредставитель генерального секретаря подчеркнул, что объявление сотрудников миссии ООН персонами нон грата, как это сделали власти Косово, в целом неприменимо к персоналу международной организации. «Такие действия неприемлемы и не должны допускаться», – подчеркнул Танин.

Представитель ООН сообщил, что в ходе разбирательства специально созданная группа допросила более 50 свидетелей, изучила фото- и видеоматериалы. «Расследование не нашло никаких подтверждений обвинений в адрес двух сотрудников миссии. Группа [по расследованию] подтвердила, что они оба находились на службе в момент ареста. Их арест был произведен несмотря на то, что они четко представились как сотрудники ООН», – констатировал дипломат.

«Власти Косово должны провести разбирательство в отношении косовских полицейских, причастных к инцидентам, для привлечения к должной ответственности. Кроме того, институты власти Косова должны принять меры, чтобы подобные инциденты не повторились», – резюмировал спецпредставитель генерального секретаря ООН.

Напомним, 28 мая косовские полицейские под надуманным предлогом вторглись на север Косово и Метохии. Во время операции российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков получил тяжелые травмы. По версии Приштины, он находился возле баррикад вместе с сербами. Избитого россиянина отпустили 30 мая, он был доставлен в Белград. При этом власти Косово объявили Краснощекова персоной нон грата. Избиение российского дипломата в Косово было вынесено на обсуждение в ходе заседания СБ ООН.