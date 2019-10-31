Транспортировка Су-34 в Воронеж по трассе на собственном шасси удивила американцев

В Сети появились фото и видео с самолетом Су-34, который транспортируют в Воронеж в потоке машин по обычной трассе на собственном шасси. На фото обратило внимание американское издание, выразившее недоумение в связи со способом транспортировки.

На фотографиях виден истребитель со снятыми крыльями. Предположительно, ранее этот Су-34 участвовал в сирийской кампании, а в сентябре столкнулся с другим истребителем. Крылья сняли для транспортировки, предполагает The Aviationist.

Портал полагает, что в Воронеж его транспортируют для ремонта, однако выражает недоумение в связи со способом перевозки воздушного судна.

Wait… What? What Is a Russian Sukhoi Su-34 Doing Driving Along the Road? Story, photos and details here: https://t.co/8Q3XUG7ynC pic.twitter.com/n4TNinuRjx — The Aviationist (@TheAviationist) October 31, 2019

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