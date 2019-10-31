В Госдуме решили ускорить работу над усилением требований к ЧОПам

После убийства шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре депутаты Госдумы намерены ускорить работу над законопроектом об усилении требований к частным охранным предприятиям (ЧОП), заявил председатель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Требования к подготовке и квалификации сотрудников частных охранных организаций, особенно тех, которые охраняют школы, детские сады и другие учреждения с массовым пребыванием людей, должны быть максимально строгими, а действующие сотрудники ЧОПов должны пройти переаттестацию под контролем соответствующих подразделений Росгвардии», – передает его слова ТАСС.

Пискарев добавил, что депутаты подготовили законопроект «О частной охранной деятельности», который усиливает к охранникам.

«Сейчас он проходит согласования, и работа над ним будет ускорена для внесения в Госдуму в возможно короткие сроки», – отметил Пискарев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя газете ВЗГЛЯД убийство шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре, заявил, что охраняющие детсады ЧОПы не контролируются должным образом.

Глава Росгвардии Виктор Золотов уже распорядился провести проверку ЧОПа, который занимался охраной детского сада в Нарьян-Маре.

В четверг 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Дверь в детское учреждение ему дистанционно открыл охранник. Воспитатели пытались помешать Поздееву, но не смогли.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, убийство объяснил «голосами в голове». До этого он лечился от алкоголизма в диспансере.