Онищенко: Охраняющие детсады ЧОПы не контролируются должным образом

Безопасностью в детских садах должны заниматься муниципалитет и заведующий садом, заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя убийство шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре.

В четверг в Нарьян-Маре в детский сад беспрепятственно проник 36-летний мужчина – СМИ сообщили, что охранники пропустили его, приняв за отца одного из детей. Затем он прошел в спальню, где нанес смертельный удар ножом одному из ребят.

«Ответственность за безопасность в детских садах лежит на муниципалитете и заведующей заведения. Хотя сегодня «заведующих детским садом», как таковых нет, потому что раньше каждый сад был юридическим лицом, а сегодня это часть средней школы. Насколько мне известно, до должности «охранника» детских учреждений допускаются только люди с лицензией, нанятые из специальных организаций (ЧОП или вневедомственная охрана). К сожалению, на сегодняшний день в нашей жизни ничего не контролируется должным образом. Я шокирован случившимся в Нарьян-Маре, это же случилось не где-то на улице, через забор перепрыгнул, а в спальне, во время тихого часа, что просто немыслимо. И все, что мы получаем от этой истории, это красующегося во всех СМИ «героя». Как жаль, что смертная казнь в России запрещена. Надеюсь, что после этого случая руководители учебных заведений присмотрятся к своим сотрудникам безопасности», – говорит Онищенко.

Ранее сообщалось, что после случившегося в детсаду Нарьян-Мара все образовательные организации Ненецкого автономного округа переведены в режим повышенной безопасности.

В четверг 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре – он проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь. Воспитатели пытались помешать Поздееву пройти в спальню, однако не смогли этого сделать. Убийство совершено во время тихого часа, на глазах у других детей.