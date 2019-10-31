Все образовательные учреждения НАО перевели в режим повышенной безопасности

После убийства шестилетнего ребенка в детсаду Нарьян-Мара все образовательные организации Ненецкого автономного округа переведены в режим повышенной безопасности, сообщила заместитель губернатора НАО Наталия Сидорова.

«Все образовательные организации региона переведены в режим повышенной безопасности. Сегодня окружная Росгвардия проведет соответствующие проверки. На сегодняшний день все учреждения образования, в соответствии с требованием федерального закона, оснащены полностью и соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. По каждому объекту есть паспорта, заключены все соответствующие соглашения с различными частными охранными предприятиями», – приводятся ее слова в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Пресс-секретарь губернатора НАО Александра Цыбульского Оксана Котовская также сообщила, что в пятницу в регион прибудет уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Котовская добавила, что Цыбульский выразил слова соболезнования родителям и близким погибшего ребенка.

«Это самое ужасное, что может произойти в нашей жизни. Слов для того, чтобы унять боль матери и отца, не подобрать. Мы окажем всю необходимую поддержку семье, но я понимаю, что никакая помощь не сможет залечить эти раны. К сожалению, сейчас нахожусь в командировке. Ближайшим рейсом завтра возвращаюсь в Нарьян-Мар. Все, кто в той или иной мере оказался причастным к этой трагедии, будут нести ответственность, предусмотренную законом», – сказал губернатор.

В четверг 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре – он проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь. Воспитатели пытались помешать Поздееву пройти в спальню, однако не смогли этого сделать. Убийство совершено во время тихого часа, на глазах у других детей.

Поздеев был в состоянии алкогольного опьянения, убийство объяснил «голосами в голове», которые обещали ему «вечную жизнь».

В 2019 году он лечился от алкоголизма в диспансере, два года назад привлекался к административной ответственности за публикацию нацистской символики.