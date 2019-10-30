Глава минюста Израиля подписал ордер на выдачу российского «хакера» Буркова в США

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на экстрадицию гражданина России Алексея Буркова в США, которого Вашингтон обвинил во взломе американских платежных терминалов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Джерузалем пост».

Однако ранее Верховный суд Израиля отложил на 60 дней экстрадицию Буркова.

Напомним, петербуржец Алексей Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Россиянина задержали в израильском аэропорту 13 декабря 2015 года по запросу США.