Израиль отложил решение об экстрадиции российского «хакера» Буркова в США

Верховный суд Израиля постановил отложить на 60 дней экстрадицию в США российского «хакера» Алексея Буркова, которого Вашингтон обвинил во взломе американских платежных терминалов.

По новому решению россиянина предполагается депортировать до 3 декабря. Представитель Буркова согласился на продление срока, передает RT.

По информации израильских СМИ, ходатайство было подано в суд с опозданием, позже установленного в законе срока. Решение об экстрадиции должен подписать министр юстиции Израиля.

По словам адвоката Буркова Михаэля Ирони, продление срока на экстрадицию является стандартной процедурой.

«Даже если министр Охана подпишет документ сегодня, властям понадобится еще какое-то время, чтобы физически отправить Буркова в Америку», – отметил Ирони.

При этом защита Буркова не исключает, что израильские власти решили «придержать» его, пока идут переговоры о помиловании гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, которую приговорили в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.

«По крайней мере, я очень надеюсь, что это произойдет в течение этих двух месяцев – и Бурков вернется в Россию», – добавил адвокат.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Путину с просьбой лично вмешаться в ситуацию и помиловать израильтянку. В Кремле отреагировали на просьбу помиловать Нааму Иссахар.

Напомним, 11 октября Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша. В Израиле это решение вызвало возмущение и непонимание.

В свою очередь петербуржец Алексей Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Россиянина задержали в израильском аэропорту и намерены экстрадировать в США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Израиль возмущен российским приговором за контрабанду наркотиков.