Израиль бурлит из-за российского приговора за контрабанду наркотиков

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14 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Россия богатеет на американских ошибках

Косвенной причиной успеха энергетического сектора России стали американские санкцииФото: Максим Стулов/Ведовости/ТАСС
Американские аналитики признали – санкционная война США против России привела к прямо противоположным результатам. Инвестиции США в российскую экономику выросли в три раза, Штаты все активнее закупают российскую нефть. Попытка надавить на Иран и Венесуэлу опять обернулась выгодой для Москвы. Однако изменение санкционной политики сейчас не выгодно ни Москве, ни Вашингтону, считают эксперты. Подробности...
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Вооруженные силы учатся беречь военную технику

На российских военных аэродромах самолеты по-прежнему мокнут под дождем и снегомФото: Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и
информации Минобороны России/ТАСС
Вооруженные силы, похоже, начинают пересматривать свой традиционный подход к тому, как должна храниться и оберегаться военная техника. Есть признаки того, что и к самолетам, и к кораблям в российской армии начинают относиться более бережно. Почему это настолько важно, особенно в современных условиях? Подробности...
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Угрожает ли России сделка Асада с главным врагом Эрдогана

Президент Сирии одержал важную дипломатическую победу Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMA/ТАСС
Конфликт на севере Сирии стремительно разгорается. Армия Башара Асада после сделки с курдами берет под контроль один город за другим. Им навстречу движутся войска Турции, которые также рапортуют об успехах. Между ними в «ловушке» оказались американские военные. Почему эти события вызвали в России и Европе противоположную реакцию? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Что ждет российский хай-тек без иностранных инвесторов

Павел Волков, публицист
Финансовый спекулянт дает доллар инновационной компании, а затем, когда акции компании вырастают, продает их и забирает два доллара. Спрашивается, откуда берется этот дополнительный доллар, если Россия, как известно, доллары не печатает? Подробности...
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России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если раньше в закон о полиции вносились изменения, расширяющие и уточняющие права полиции, то сейчас Госдумой рассматривается законопроект, расширяющий права граждан. Подробности...

Россия переполнена сокровищами

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наша страна буквально переполнена сокровищами! Россия – настоящая пещера Аладдина. Мне вообще кажется, что оцифровка и опубликование российских музейных коллекций станет едва ли не главным событием всемирной истории искусств XXI века. Подробности...
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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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              Израиль бурлит из-за российского приговора за контрабанду наркотиков

              Наама Иссахар прекрасно отдохнула в Индии – и, в частности, купила там гашиш   14 октября 2019, 17:00
              Фото: instagram.com/_inaama
              Текст: Антон Крылов

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              Израильское государство и общество возмущены: российский суд вынес строгий приговор гражданке Израиля, в багаже которой нашли гашиш. Контрабанда наркотиков во всем мире карается очень строго. Почему же израильтяне в данном случае относятся к этому преступлению столь снисходительно – и даже видят в происходящем политические резоны?

              Двести двадцать восьмую статью Уголовного кодекса называют «народной» – по этой, а также схожим антинаркотическим статьям в российских местах лишения свободы находятся около трети заключенных. Большинство – так называемые закладчики, которые решили подзаработать и разложить заранее расфасованные партии наркотиков по укромным местам, откуда их потом достанут наркоманы-потребители. Их полицейские ловят регулярно.

              Впрочем, есть и те, кто решил сэкономить и купить большую партию для личного употребления. Но закон в данном случае тоже строг – за хранение наркотиков в крупном размере срок практически такой же, как за торговлю.

              Наконец, есть среди тех, кто сидит по 228-й, те, кому наркотики подбросили. У всех на слуху дело Ивана Голунова, но в реальности полицейских за это наказывают регулярно. Вот найденные «Яндексом» примеры – в июне арестовали бывшего начальника антинаркотического отдела в подмосковном Раменском, в декабре прошлого года на фальсификации улик попались полицейские в саратовском Энгельсе, до того – в Калининграде

              Гражданке Израиля и США 25-летней Нааме Иссахар наркотики никто не подбрасывал. У израильской молодежи есть традиция – после службы в армии поездить по миру. Многие выбирают Индию, где, как и в России, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Тем более что купить наркотики в Индии очень легко. Однако наказание для тех, у кого найдут крупные партии, в Индии в два раза больше, чем в России – от 10 до 20 лет тюрьмы, а индийские тюрьмы, по словам побывавших, крайне некомфортны. Хуже, чем в России.

              Наама Иссахар либо не успела использовать купленный в Индии гашиш, либо решила сэкономить и купить несколько доз домой, либо хотела угостить друзей – это уже не принципиально. Прямые рейсы из Индии в Израиль довольно дороги, поэтому она в апреле этого года решила полететь домой с пересадкой в Москве. И во время пересадки у нее в багаже было найдено более девяти граммов гашиша. Разные источники приводят разную информацию относительно того, где были наркотики – в багаже, который она сдала в Индии и должна была получить уже аэропорту Бен-Гурион, или в рюкзаке, который был у нее с собой в качестве ручной клади. Так или иначе, служебная собака унюхала гашиш, израильско-американскую гражданку задержали, сняли с рейса и отправили в следственный изолятор.

              Издание «Лехаим» в середине августа опубликовало перевод посвященной Нааме Иссахар статьи в издании Jerusalem Post. К сожалению, автор перевода не знает, что выражение fall apart, приведенное в заголовке оригинальной статьи, не надо переводить дословно, это устойчивая идиома, которая в данном контексте скорее значит «в отчаянии». Заголовок «Заключенная израильтянка «разваливается на части» в российской тюрьме» наводит на мысли о проказе или запущенном сифилисе, которыми Иссахар, к счастью, не страдает.

              Несмотря на огрехи перевода, из текста вполне ясна позиция самой девушки и ее семьи. «Сестра Иссахар Лиад говорит, что обвинения против ее сестры в контрабанде наркотиков в Россию не имеют под собой никаких оснований, учитывая, что каннабис был найден в сданном багаже, который был передан на ее стыковочный рейс, летевший в Тель-Авив»... «Девять граммов каннабиса – это небольшое количество, и Лиад отметила, что в Израиле человека не преследуют по закону за владение 15 граммами или менее, если они предназначены для личного использования»... «Она на грани срыва. Мы должны вытащить ее оттуда. Она не говорит по-русски. Никто не говорит по-английски, и охранники кричат на нее, когда она не понимает, чего они хотят. Она не может ни с кем разговаривать. Она не получает никакой информации. Она понятия не имеет, что происходит. Она в полном неведении. Как она может морально выжить в таких условиях?» – возмущалась Лиад Иссахар.

              11 октября Химкинский городской суд признал Нааму Иссахар виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорил ее к семи годам и шести месяцам колонии общего режима. В Израиле это решение вызвало возмущение и непонимание.

              «Естественно, вся страна оповещена о задержании гражданки Израиля в России. Пресса бурлит, население страны настроено очень негативно и напряженно по отношению к этому инциденту.

              Здесь это рассматривается как решение политическое, а не юридическое. Несмотря на предложения на высшем уровне, исходившие от президента и премьер-министра Израиля, освободить Нааму Иссахар, пока реакции со стороны России не последовало», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД израильский дипломат, бывший посол Израиля в Москве Цви Маген.

              «Политики», по словам Магена, этому делу добавляет активно распространяемая израильскими СМИ информация о том, что Россия хочет обменять Нааму Иссахар на российского хакера Александра Буркова, который находится в израильской тюрьме с декабря 2015 года в ожидании экстрадиции в США.

              «Идет торговля по этому вопросу. При этом в Израиле гадают, произошедшее вызвано только желанием освободить гражданина России или за этим кроется нечто большее? Это только юридический вопрос и каприз неких чиновников или это целенаправленный недружественный выпад в сторону Израиля со стороны России?» – спрашивает дипломат.

              «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично занимался делом Наамы Иссахар в последнее время. Он обсудил данный вопрос с президентом Путиным во время их встречи в Сочи несколько недель назад, а также в ходе их телефонной беседы на этой неделе», – говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля. 

              В посольстве России в Израиле, комментируя информацию о возможном обмене, заявили, что речь идет о юридической процедуре, в которую представительство не вмешивается. «Нам неизвестно о каких-либо инициативах, мы следим за развитием событий, держим руку на пульсе», – цитирует РИА «Новости» российских дипломатов.

              Сложно сказать, как будет развиваться ситуация. С одной стороны, действительно Наама Иссахар везла наркотики из Индии в Израиль, и формально Россию это не касается. С другой – границу России ее багаж с гашишем все-таки пересек. С одной стороны, отношения с Израилем у нас сейчас вполне дружественные. С другой – даже очень близкие страны не освобождают от наказания пойманных с наркотиками граждан другого государства.

              Семь с половиной лет колонии за девять с половиной граммов гашиша выглядят строгим наказанием. Но

              в государствах Юго-Восточной Азии привыкших вольно смотреть на наркотики европейцев регулярно приговаривают к смертной казни за контрабанду наркотиков. Причем неважно, из какой страны в какую они летят.

              Во Вьетнаме была приговорена к пожизненному заключению гражданка России Мария Дапирка, пойманная в аэропорту с тремя килограммами кокаина. Девушка не признала вину, по ее словам, наркотики ей подбросил случайны знакомый. Дапирка надеется добиться перевода в Россию и последующего помилования, но пока что она сидит во вьетнамской тюрьме. С Вьетнамом, отметим, у нас очень дружественные отношения.

              В Китае двое граждан Канады в этом году были приговорены к смертной казни за контрабанду метамфетамина. Граждане США и Мексики получили длительные тюремные сроки. 

              В данном случае тоже активно обсуждалась политика и возможный обмен приговоренных к смерти канадцев на дочь основателя компании «Хуавэй» главного финансового Сабрину Мэн Ваньчжоу. Женщина, отметим, так же как и россиянин Бурков, была задержана по запросу США и ждет экстрадиции – в конце сентября в Канаде начался судебный процесс по этому по вопросу.

              Так что давать аргументированные прогнозы о судьбе Наамы Иссахар сложно. Можно только порекомендовать всем ни в коем случае не возить через границу даже очень маленькие дозы наркотиков (а правильнее – вообще не иметь никаких дел с наркотиками). Тем же, кто подозревает, что его персоной могли заинтересоваться американцы, лучше вообще не покидать родной страны, чтобы не получить в США пожизненный или мало отличающийся от пожизненного срок по невнятному обвинению.


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