Израиль бурлит из-за российского приговора за контрабанду наркотиков

Израильское государство и общество возмущены: российский суд вынес строгий приговор гражданке Израиля, в багаже которой нашли гашиш. Контрабанда наркотиков во всем мире карается очень строго. Почему же израильтяне в данном случае относятся к этому преступлению столь снисходительно – и даже видят в происходящем политические резоны?

Двести двадцать восьмую статью Уголовного кодекса называют «народной» – по этой, а также схожим антинаркотическим статьям в российских местах лишения свободы находятся около трети заключенных. Большинство – так называемые закладчики, которые решили подзаработать и разложить заранее расфасованные партии наркотиков по укромным местам, откуда их потом достанут наркоманы-потребители. Их полицейские ловят регулярно.

Впрочем, есть и те, кто решил сэкономить и купить большую партию для личного употребления. Но закон в данном случае тоже строг – за хранение наркотиков в крупном размере срок практически такой же, как за торговлю.

Наконец, есть среди тех, кто сидит по 228-й, те, кому наркотики подбросили. У всех на слуху дело Ивана Голунова, но в реальности полицейских за это наказывают регулярно. Вот найденные «Яндексом» примеры – в июне арестовали бывшего начальника антинаркотического отдела в подмосковном Раменском, в декабре прошлого года на фальсификации улик попались полицейские в саратовском Энгельсе, до того – в Калининграде.

Гражданке Израиля и США 25-летней Нааме Иссахар наркотики никто не подбрасывал. У израильской молодежи есть традиция – после службы в армии поездить по миру. Многие выбирают Индию, где, как и в России, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Тем более что купить наркотики в Индии очень легко. Однако наказание для тех, у кого найдут крупные партии, в Индии в два раза больше, чем в России – от 10 до 20 лет тюрьмы, а индийские тюрьмы, по словам побывавших, крайне некомфортны. Хуже, чем в России.

Наама Иссахар либо не успела использовать купленный в Индии гашиш, либо решила сэкономить и купить несколько доз домой, либо хотела угостить друзей – это уже не принципиально. Прямые рейсы из Индии в Израиль довольно дороги, поэтому она в апреле этого года решила полететь домой с пересадкой в Москве. И во время пересадки у нее в багаже было найдено более девяти граммов гашиша. Разные источники приводят разную информацию относительно того, где были наркотики – в багаже, который она сдала в Индии и должна была получить уже аэропорту Бен-Гурион, или в рюкзаке, который был у нее с собой в качестве ручной клади. Так или иначе, служебная собака унюхала гашиш, израильско-американскую гражданку задержали, сняли с рейса и отправили в следственный изолятор.

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Издание «Лехаим» в середине августа опубликовало перевод посвященной Нааме Иссахар статьи в издании Jerusalem Post. К сожалению, автор перевода не знает, что выражение fall apart, приведенное в заголовке оригинальной статьи, не надо переводить дословно, это устойчивая идиома, которая в данном контексте скорее значит «в отчаянии». Заголовок «Заключенная израильтянка «разваливается на части» в российской тюрьме» наводит на мысли о проказе или запущенном сифилисе, которыми Иссахар, к счастью, не страдает.

Несмотря на огрехи перевода, из текста вполне ясна позиция самой девушки и ее семьи. «Сестра Иссахар Лиад говорит, что обвинения против ее сестры в контрабанде наркотиков в Россию не имеют под собой никаких оснований, учитывая, что каннабис был найден в сданном багаже, который был передан на ее стыковочный рейс, летевший в Тель-Авив»... «Девять граммов каннабиса – это небольшое количество, и Лиад отметила, что в Израиле человека не преследуют по закону за владение 15 граммами или менее, если они предназначены для личного использования»... «Она на грани срыва. Мы должны вытащить ее оттуда. Она не говорит по-русски. Никто не говорит по-английски, и охранники кричат на нее, когда она не понимает, чего они хотят. Она не может ни с кем разговаривать. Она не получает никакой информации. Она понятия не имеет, что происходит. Она в полном неведении. Как она может морально выжить в таких условиях?» – возмущалась Лиад Иссахар.

11 октября Химкинский городской суд признал Нааму Иссахар виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорил ее к семи годам и шести месяцам колонии общего режима. В Израиле это решение вызвало возмущение и непонимание.

«Естественно, вся страна оповещена о задержании гражданки Израиля в России. Пресса бурлит, население страны настроено очень негативно и напряженно по отношению к этому инциденту.

Здесь это рассматривается как решение политическое, а не юридическое. Несмотря на предложения на высшем уровне, исходившие от президента и премьер-министра Израиля, освободить Нааму Иссахар, пока реакции со стороны России не последовало», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД израильский дипломат, бывший посол Израиля в Москве Цви Маген.

«Политики», по словам Магена, этому делу добавляет активно распространяемая израильскими СМИ информация о том, что Россия хочет обменять Нааму Иссахар на российского хакера Александра Буркова, который находится в израильской тюрьме с декабря 2015 года в ожидании экстрадиции в США.

«Идет торговля по этому вопросу. При этом в Израиле гадают, произошедшее вызвано только желанием освободить гражданина России или за этим кроется нечто большее? Это только юридический вопрос и каприз неких чиновников или это целенаправленный недружественный выпад в сторону Израиля со стороны России?» – спрашивает дипломат.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично занимался делом Наамы Иссахар в последнее время. Он обсудил данный вопрос с президентом Путиным во время их встречи в Сочи несколько недель назад, а также в ходе их телефонной беседы на этой неделе», – говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля.

В посольстве России в Израиле, комментируя информацию о возможном обмене, заявили, что речь идет о юридической процедуре, в которую представительство не вмешивается. «Нам неизвестно о каких-либо инициативах, мы следим за развитием событий, держим руку на пульсе», – цитирует РИА «Новости» российских дипломатов.

Сложно сказать, как будет развиваться ситуация. С одной стороны, действительно Наама Иссахар везла наркотики из Индии в Израиль, и формально Россию это не касается. С другой – границу России ее багаж с гашишем все-таки пересек. С одной стороны, отношения с Израилем у нас сейчас вполне дружественные. С другой – даже очень близкие страны не освобождают от наказания пойманных с наркотиками граждан другого государства.

Семь с половиной лет колонии за девять с половиной граммов гашиша выглядят строгим наказанием. Но

в государствах Юго-Восточной Азии привыкших вольно смотреть на наркотики европейцев регулярно приговаривают к смертной казни за контрабанду наркотиков. Причем неважно, из какой страны в какую они летят.

Во Вьетнаме была приговорена к пожизненному заключению гражданка России Мария Дапирка, пойманная в аэропорту с тремя килограммами кокаина. Девушка не признала вину, по ее словам, наркотики ей подбросил случайны знакомый. Дапирка надеется добиться перевода в Россию и последующего помилования, но пока что она сидит во вьетнамской тюрьме. С Вьетнамом, отметим, у нас очень дружественные отношения.

В Китае двое граждан Канады в этом году были приговорены к смертной казни за контрабанду метамфетамина. Граждане США и Мексики получили длительные тюремные сроки.

В данном случае тоже активно обсуждалась политика и возможный обмен приговоренных к смерти канадцев на дочь основателя компании «Хуавэй» главного финансового Сабрину Мэн Ваньчжоу. Женщина, отметим, так же как и россиянин Бурков, была задержана по запросу США и ждет экстрадиции – в конце сентября в Канаде начался судебный процесс по этому по вопросу.

Так что давать аргументированные прогнозы о судьбе Наамы Иссахар сложно. Можно только порекомендовать всем ни в коем случае не возить через границу даже очень маленькие дозы наркотиков (а правильнее – вообще не иметь никаких дел с наркотиками). Тем же, кто подозревает, что его персоной могли заинтересоваться американцы, лучше вообще не покидать родной страны, чтобы не получить в США пожизненный или мало отличающийся от пожизненного срок по невнятному обвинению.