В Израиле назвали повод для ухудшения отношений с Россией

«Думаю, Нааму Иссахар освободят не через семь лет, а в ближайшее время. Если Россия не желает портить отношения с Израилем, то я бы посоветовал взвешенно отнестись к ситуации. Здесь реакция на инцидент крайне негативная», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-посол Израиля в России Цви Маген, комментируя ситуацию вокруг гражданки Израиля Наамы Иссахар.

«Естественно, вся страна оповещена о задержании гражданки Израиля в России. Пресса бурлит, население страны настроено очень негативно и напряженно по отношению к этому инциденту. Здесь это рассматривается, как решение политическое, а не юридическое. Несмотря на предложения на высшем уровне, исходившие от президента и премьер-министра Израиля освободить Нааму Иссахар, пока реакции со стороны России не последовало», – рассказал израильский дипломат Цви Маген.

Сейчас, по словам собеседника, обсуждается возможность обмена задержанной израильтянки на россиянина Алексея Буркова, арестованного в Израиле по требованию США. «Идет торговля по этому вопросу. При этом в Израиле гадают, произошедшее вызвано только желанием освободить гражданина России или за этим кроется нечто большее? Это только юридический вопрос и каприз неких чиновников или это целенаправленный недружественный выпад в сторону Израиля со стороны России?», – продолжил дипломат.

Что касается возможности обмена, то это даже не вопрос отношений с США, отметил Цви Маген. В Израиле очень скрупулезно относятся к букве закона. В том числе и на международном уровне. По мнению собеседника, в ближайшее время будет совершена попытка договориться всем трем заинтересованным сторонам – США, Израилю и России.

«Договорятся, иначе и быть не может. Так или иначе, Нааму Иссахар освободят не через семь лет, а в ближайшее время. Если Россия не желает портить отношения с Израилем, то я бы посоветовал очень взвешенно отнестись к сложившейся ситуации. Потому что, повторюсь, здесь реакция на инцидент крайне негативная», – поделился дипломат.

«Сейчас двусторонние отношения России и Израиля признаются обеими сторонами как позитивные. Я один из тех, кто эти отношения в свое время выстраивал, и мне, конечно, они не безразличны. В целом израильтяне сегодня настроены весьма доброжелательно по отношению к России», – подчеркнул собеседник.

«С другой стороны бывают те или иные всплески, осложнения между отдельными структурами двух стран. Недавний пример – история с российским самолетом, который был сбит в Сирии. В произошедшем обвинили Израиль, и прошло достаточно много месяцев, прежде чем острота вопроса начала сходить на нет. Кстати, в некоторых кругах ситуация с задержанием израильтянки также рассматривается в контексте прошлогоднего инцидента», – отметил экс-посол.

При этом собеседник выразил убежденность, что Израиль не настроен ссориться с Россией, но в стране очень бережное отношение к своим гражданам, тем более, если с ними что-то происходит за границей.

«Государство Израиль не бросает своих граждан на произвол судьбы и в этом вопросе готово идти очень далеко. И не важно, произошел инцидент у каких-то дикарей в джунглях на краю света или в цивилизованной стране», – сказал израильский дипломат.

«Что касается неофициального предупреждения гражданам Израиля воздержаться от поездок в Россию, то оно обусловлено тем фактом, что Нааму Иссахар задержали при пересадке в транзитной зоне аэропорта. Она была в Москве проездом. Ее багаж был обыскан и там нашли то, что нашли. Это означает, что каждый гражданин Израиля, путешествующий даже не в Москву, а через территорию России, находится под угрозой. В связи с этим, я полагаю, такое предупреждение обосновано», – заключил Цви Маген.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, руководство Израиля выступило с призывом к своим гражданам отказаться от поездок в Россию до тех пор, пока в стране удерживается их соотечественница Наама Иссахар, осужденная за перевозку наркотиков.

По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», представители власти страны ждут, что девушку можно будет обменять на российского хакера Алексея Буркова, который находится в Израиле. Пока этого не произойдет, израильтянам советуют воздержаться от визитов в Россию.

Между тем экс-глава международного отдела прокуратуры Израиля Галь Левертов считает, что выдать Буркова Москве невозможно с юридической точки зрения. Мужчину признали виновным в краже денег со счетов 150 тыс. американцев, и США обратились с просьбой об экстрадиции раньше, чем Россия.

В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку.

Напомним, 11 октября Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссасхар к семи с половиной годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

Петербуржец Алексей Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Россиянина задержали в израильском аэропорту и намерены экстрадировать в США.

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