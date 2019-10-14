В Израиле назвали повод для ухудшения отношений с Россией

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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если раньше в закон о полиции вносились изменения, расширяющие и уточняющие права полиции, то сейчас Госдумой рассматривается законопроект, расширяющий права граждан. Подробности...

Россия переполнена сокровищами

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наша страна буквально переполнена сокровищами! Россия – настоящая пещера Аладдина. Мне вообще кажется, что оцифровка и опубликование российских музейных коллекций станет едва ли не главным событием всемирной истории искусств XXI века. Подробности...
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Как Украина поможет монополизации Европы

Глеб Простаков, журналист
Восточноевропейские члены ЕС давно стали серьезным раздражителем для Парижа и Берлина, которые справедливо считают: кто заказывает музыку, тот Брюссель и танцует. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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              В Израиле назвали повод для ухудшения отношений с Россией

                 14 октября 2019, 12:05
              Фото: личная страница в соц сети
              Текст: Иван Абакумов

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              «Думаю, Нааму Иссахар освободят не через семь лет, а в ближайшее время. Если Россия не желает портить отношения с Израилем, то я бы посоветовал взвешенно отнестись к ситуации. Здесь реакция на инцидент крайне негативная», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-посол Израиля в России Цви Маген, комментируя ситуацию вокруг гражданки Израиля Наамы Иссахар.

              «Естественно, вся страна оповещена о задержании гражданки Израиля в России. Пресса бурлит, население страны настроено очень негативно и напряженно по отношению к этому инциденту. Здесь это рассматривается, как решение политическое, а не юридическое. Несмотря на предложения на высшем уровне, исходившие от президента и премьер-министра Израиля освободить Нааму Иссахар, пока реакции со стороны России не последовало», – рассказал израильский дипломат Цви Маген.

              Сейчас, по словам собеседника, обсуждается возможность обмена задержанной израильтянки на россиянина Алексея Буркова, арестованного в Израиле по требованию США. «Идет торговля по этому вопросу. При этом в Израиле гадают, произошедшее вызвано только желанием освободить гражданина России или за этим кроется нечто большее? Это только юридический вопрос и каприз неких чиновников или это целенаправленный недружественный выпад в сторону Израиля со стороны России?», – продолжил дипломат.   

              Что касается возможности обмена, то это даже не вопрос отношений с США, отметил Цви Маген. В Израиле очень скрупулезно относятся к букве закона. В том числе и на международном уровне. По мнению собеседника, в ближайшее время будет совершена попытка договориться всем трем заинтересованным сторонам – США, Израилю и России.

              «Договорятся, иначе и быть не может. Так или иначе, Нааму Иссахар освободят не через семь лет, а в ближайшее время. Если Россия не желает портить отношения с Израилем, то я бы посоветовал очень взвешенно отнестись к сложившейся ситуации. Потому что, повторюсь, здесь реакция на инцидент крайне негативная», – поделился дипломат.

              «Сейчас двусторонние отношения России и Израиля признаются обеими сторонами как позитивные. Я один из тех, кто эти отношения в свое время выстраивал, и мне, конечно, они не безразличны. В целом израильтяне сегодня настроены весьма доброжелательно по отношению к России», – подчеркнул собеседник.

              «С другой стороны бывают те или иные всплески, осложнения между отдельными структурами двух стран. Недавний пример – история с российским самолетом, который был сбит в Сирии. В произошедшем обвинили Израиль, и прошло достаточно много месяцев, прежде чем острота вопроса начала сходить на нет. Кстати, в некоторых кругах ситуация с задержанием израильтянки также рассматривается в контексте прошлогоднего инцидента», – отметил экс-посол.

              При этом собеседник выразил убежденность, что Израиль не настроен ссориться с Россией, но в стране очень бережное отношение к своим гражданам, тем более, если с ними что-то происходит за границей.

              «Государство Израиль не бросает своих граждан на произвол судьбы и в этом вопросе готово идти очень далеко. И не важно, произошел инцидент у каких-то дикарей в джунглях на краю света или в цивилизованной стране», – сказал израильский дипломат.      

              «Что касается неофициального предупреждения гражданам Израиля воздержаться от поездок в Россию, то оно обусловлено тем фактом, что Нааму Иссахар задержали при пересадке в транзитной зоне аэропорта. Она была в Москве проездом. Ее багаж был обыскан и там нашли то, что нашли. Это означает, что каждый гражданин Израиля, путешествующий даже не в Москву, а через территорию России, находится под угрозой. В связи с этим, я полагаю, такое предупреждение обосновано», – заключил Цви Маген.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, руководство Израиля выступило с призывом к своим гражданам отказаться от поездок в Россию до тех пор, пока в стране удерживается их соотечественница Наама Иссахар, осужденная за перевозку наркотиков.

              По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», представители власти страны ждут, что девушку можно будет обменять на российского хакера Алексея Буркова, который находится в Израиле. Пока этого не произойдет, израильтянам советуют воздержаться от визитов в Россию.

              Между тем экс-глава международного отдела прокуратуры Израиля Галь Левертов считает, что выдать Буркова Москве невозможно с юридической точки зрения. Мужчину признали виновным в краже денег со счетов 150 тыс. американцев, и США обратились с просьбой об экстрадиции раньше, чем Россия.

              В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку. 

              Напомним, 11 октября Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссасхар к семи с половиной годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша. 

              Петербуржец Алексей Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Россиянина задержали в израильском аэропорту и намерены экстрадировать в США.

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