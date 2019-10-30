Акции Газпрома обновили 11-летний максимум

Акции Газпрома 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 года.

Так, к 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 рубля, подорожав на 2,09%. Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 рублей, пишут «Ведомости».

В июле акции Газпрома дорожали до 256,4 рублей. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 года – 369,5 рублей.

Рост котировок Газпрома начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью заполнила голубым топливом газопровод «Сила Сибири».