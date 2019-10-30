В ОП предложили наказывать операторов за поддельные сим-карты

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Газовый мир России и Украины возможен при одном условии

Украина придумала экзотичный способ использования своей трубыФото: Виталий Грабар/ТАСС
Провал газовых переговоров с Россией совсем не страшен, утверждают в украинском «Нафтогазе». Там уже рассказывают, чем Киев заменит российский газ. Варианты разные, включая наполнение ГТС экзотическим водородом. Еще Украина намерена подать новые иски к Газпрому за отказ от транзита. Россия тоже выдвигает условия, неприемлемые для Киева. Но даже в этих условиях шансы на транзит газа через Украину есть. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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США отомстили Турции за Сирию и С-400

Немцы при проведении геноцида использовали газовые камеры, а турки обошлись этим простым наборомФото: David Mdzinarishvili/Reuters
Дональд Трамп пообещал, что Турция дорого заплатит за покупку у России С-400 и самоуправство в Сирии − и вот теперь в Вашингтоне приступили к наказанию непокорных. Конгресс одобрил введение санкций, затрагивающих не только министра обороны Турции, но и президента Эрдогана. В тот же день было принято решение, на которое США не решались долгие годы − о признании геноцида армян. Что все это значит? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Гасану Гусейнову ничего не будет

Сергей Лукьяненко, писатель
Профессор ВШЭ с его чудесными наездами на русский «убогий клоачный язык» и «одичавшую страну» заслуживает похвалы. Профессор ляпнул то, что в его окружении говорят только в дружеском кругу людей «с хорошими лицами». Подробности...
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Кажется, я нашел новый символ России

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Оренбург – самый странный город страны. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути, противоречит здравому смыслу. Но этот город и есть символ Родины. Непонятный, непредсказуемый, нерациональный – и поэтому прекрасный. Подробности...
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Японский минимализм Suzuki Vitara

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...
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      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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              В ОП предложили наказывать операторов за поддельные сим-карты

                 30 октября 2019, 13:22
              Фото: кадр из видео
              Текст: Иван Абакумов

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              «Наказывать нужно не тех, кто распространяет поддельные сим-карты для регистрации в сети, а тех, кто этот процесс запускает», – сказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по обеспечению безопасности интернета Александр Малькевич в ходе заседания, посвященного проблемам анонимности пользователей.

              По мнению директора Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Дениса Заварзина, анонимность в интернете сегодня стала условностью, так как «каждая крупная компания составляет сетевой портрет о человеке с целью последующего распространения таргетированной рекламы».

              «С одной стороны, для бизнеса, это может быть и неплохо. Но что, если персональными данными будут пользоваться мошенники или, как мы говорим, оппоненты по ту сторону стола? Ведь даже в социальных сетях можно идентифицировать каждого человека», – подчеркнул Заварзин.   

              «Если из крупных компаний идет утечка персональных данных пользователей, нужно на законодательном уровне вводить персональную ответственность для тех людей, кто оперирует этими данными, кто допускает эту утечку», – предложил директор ЦИСМ.

              В свою очередь эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов отметил, что операторы мобильной связи сегодня окружены ореолом компаний, которые делают гигантские деньги на аудитории пользователей.

              «Сначала это называлось контент-провайдерами. Они продавали рингтоны, порно и прочее. Потом туда добавились те, кто подписывает пользователя на различные платные подписки без спроса. Это все аффилированные компании, имеющие своих людей среди менеджеров оператора связи. Естественно, «серые» сим-карты делают те же менеджеры, а продает кто-то другой. С подписками та же самая история: операторы связи все прекрасно знают, просто конкретный менеджер или, возможно, кто-то из руководства зарабатывает себе личные деньги», – сказал Ашманов.

              Подводя итоги дискуссии, председатель рабочей группы Александр Малькевич отметил, что основной контроль должен осуществляться в отношении компаний, а не в отношении людей, которые вынуждены продавать нелегальные сервисы и сим-карты.

              «Наказывать нужно не тех, кто это распространяет, а тех, кто это запускает. Кто эти поддельные сим-карты готовит к реализации. Сегодня основная проблема криминальной анонимности в сети – это мошенничество, которое происходит в интернете и по телефону», – сказал Малькевич.

              Он напомнил, что основной инструмент мошенников – это регистрация в сети либо совсем без личной идентификации, либо по поддельным документам или поддельным сим-картам. И выход из этой ситуации находится на поверхности – необходимо ужесточить контроль над персональными данными при регистрации пользователя со стороны оператора связи.

              «Законом это вроде бы предусмотрено, но на практике плохо исполняется, плохо реализуется. Надо, чтобы оператор привязывал мобильный номер к конкретной личности, к конкретному гражданину. Таким образом хотя бы эту часть нелегального рынка, связанного с киберпреступлениями, кибермошенничеством, мы постараемся отсечь. Все рекомендации по итогам сегодняшнего обсуждения мы в Общественной палате подготовим и направим и в Госдуму, и в правоохранительные органы», – резюмировал Малькевич. 

              Напомним, в среду в Общественной палате РФ прошло заседание рабочей группы по защите прав пользователей сети интернет. Темами заседания стали анонимность пользователей, развитие и обеспечение безопасности интернета, проблемы идентификации и распространению информации о пользователях Сети.

              В роли модератора мероприятия выступил председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель рабочей группы Александр Малькевич. В заседании также приняли участие генеральный директор Group-IB Илья Сачков, ректор Академии медиаиндустрии Сергей Давыдов, президент Фонда информационной демократии Илья Массух, и представители операторов сотовой связи.

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