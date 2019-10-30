В ОП предложили наказывать операторов за поддельные сим-карты

«Наказывать нужно не тех, кто распространяет поддельные сим-карты для регистрации в сети, а тех, кто этот процесс запускает», – сказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по обеспечению безопасности интернета Александр Малькевич в ходе заседания, посвященного проблемам анонимности пользователей.

По мнению директора Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Дениса Заварзина, анонимность в интернете сегодня стала условностью, так как «каждая крупная компания составляет сетевой портрет о человеке с целью последующего распространения таргетированной рекламы».

«С одной стороны, для бизнеса, это может быть и неплохо. Но что, если персональными данными будут пользоваться мошенники или, как мы говорим, оппоненты по ту сторону стола? Ведь даже в социальных сетях можно идентифицировать каждого человека», – подчеркнул Заварзин.

«Если из крупных компаний идет утечка персональных данных пользователей, нужно на законодательном уровне вводить персональную ответственность для тех людей, кто оперирует этими данными, кто допускает эту утечку», – предложил директор ЦИСМ.

В свою очередь эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов отметил, что операторы мобильной связи сегодня окружены ореолом компаний, которые делают гигантские деньги на аудитории пользователей.

«Сначала это называлось контент-провайдерами. Они продавали рингтоны, порно и прочее. Потом туда добавились те, кто подписывает пользователя на различные платные подписки без спроса. Это все аффилированные компании, имеющие своих людей среди менеджеров оператора связи. Естественно, «серые» сим-карты делают те же менеджеры, а продает кто-то другой. С подписками та же самая история: операторы связи все прекрасно знают, просто конкретный менеджер или, возможно, кто-то из руководства зарабатывает себе личные деньги», – сказал Ашманов.

Подводя итоги дискуссии, председатель рабочей группы Александр Малькевич отметил, что основной контроль должен осуществляться в отношении компаний, а не в отношении людей, которые вынуждены продавать нелегальные сервисы и сим-карты.

«Наказывать нужно не тех, кто это распространяет, а тех, кто это запускает. Кто эти поддельные сим-карты готовит к реализации. Сегодня основная проблема криминальной анонимности в сети – это мошенничество, которое происходит в интернете и по телефону», – сказал Малькевич.

Он напомнил, что основной инструмент мошенников – это регистрация в сети либо совсем без личной идентификации, либо по поддельным документам или поддельным сим-картам. И выход из этой ситуации находится на поверхности – необходимо ужесточить контроль над персональными данными при регистрации пользователя со стороны оператора связи.

«Законом это вроде бы предусмотрено, но на практике плохо исполняется, плохо реализуется. Надо, чтобы оператор привязывал мобильный номер к конкретной личности, к конкретному гражданину. Таким образом хотя бы эту часть нелегального рынка, связанного с киберпреступлениями, кибермошенничеством, мы постараемся отсечь. Все рекомендации по итогам сегодняшнего обсуждения мы в Общественной палате подготовим и направим и в Госдуму, и в правоохранительные органы», – резюмировал Малькевич.

Напомним, в среду в Общественной палате РФ прошло заседание рабочей группы по защите прав пользователей сети интернет. Темами заседания стали анонимность пользователей, развитие и обеспечение безопасности интернета, проблемы идентификации и распространению информации о пользователях Сети.

В роли модератора мероприятия выступил председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель рабочей группы Александр Малькевич. В заседании также приняли участие генеральный директор Group-IB Илья Сачков, ректор Академии медиаиндустрии Сергей Давыдов, президент Фонда информационной демократии Илья Массух, и представители операторов сотовой связи.

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