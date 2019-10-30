Минск заявил о нарушениях при использовании бюджета Союзного государства

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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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США отомстили Турции за Сирию и С-400

Немцы при проведении геноцида использовали газовые камеры, а турки обошлись этим простым наборомФото: David Mdzinarishvili/Reuters
Дональд Трамп пообещал, что Турция дорого заплатит за покупку у России С-400 и самоуправство в Сирии − и вот теперь в Вашингтоне приступили к наказанию непокорных. Конгресс одобрил введение санкций, затрагивающих не только министра обороны Турции, но и президента Эрдогана. В тот же день было принято решение, на которое США не решались долгие годы − о признании геноцида армян. Что все это значит? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Гасану Гусейнову ничего не будет

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Кажется, я нашел новый символ России

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Оренбург – самый странный город страны. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути, противоречит здравому смыслу. Но этот город и есть символ Родины. Непонятный, непредсказуемый, нерациональный – и поэтому прекрасный. Подробности...
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              Минск заявил о нарушениях при использовании бюджета Союзного государства

              30 октября 2019, 11:55

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Контрольные органы Белоруссии и России зафиксировали отдельные факты нарушений использования средств бюджета Союза двух стран, заявил в Минске первый зампредседателя белорусского комитета госконтроля Василий Герасимов.

              Герасимов заявил на совместном заседании коллегий Комитета Госконтроля Белоруссии и Счетной палаты России, что «выделенные средства используются пока не в полном объеме», передает РИА «Новости».

              Так, «имеются факты нарушений при использовании бюджетных средств».

              По его словам, «необходимо обсудить эти и другие имеющиеся проблемы, а также выработать необходимые решения для повышения эффективности всех стадий бюджетного процесса».

              «Белоруссия и Россия полностью выполняют свои обязательства в части безвозмездных перечислений (в бюджет Союзного государства), это позволяет реализовывать совместные программы, проекты, мероприятия, соответственно, развивать интеграцию, укреплять связи между субъектами хозяйствования, регионами и нашими странами в целом», – подчеркнул Герасимов.

              Он добавил, что «растущие требования по укреплению бюджетной и финансовой дисциплины, обеспечение экономии во всех сферах жизнедеятельности возлагает на органы финансового контроля повышенные обязательства».

              Указывается, что основной задачей «является обеспечение целевого эффективного использования бюджетных средств».

              В свою очередь председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил на заседании, что объем работы у высших органов финансового контроля Белоруссии и России увеличится после подписания президентами программы углубленной интеграции двух стран, передает ТАСС.

              Он напомнил, что в 2019 году исполняется 20 лет Договору о создании Союзного государства Белоруссии и России, а также о том, что функционирует рабочая группа по реализации положений соответствующего документа.

              «Итогом многомесячной работы стал проект программы действий двух стран по выполнению договора. Большого внимания заслуживает перечень из более чем 30 дорожных карт по выполнению программы, которые охватывают все проблемные направления союзного строительства, в том числе по сближению законодательства России и Беларуси, расширению экономической деятельности, межрегионального сотрудничества, решению вопросов развития туризма, создания современной транспортной инфраструктуры», – отметил председатель Счетной палаты.

              Кудрин также констатировал динамичное развитие отношений между Москвой и Минском, опирающихся на прочный фундамент, состоящий более чем из 230 межправительственных и межрегиональных договоров и соглашений.

              Так, товарооборот между двумя странами за годы интеграции в рамках Союзного государства вырос в шесть раз и в 2018 году превысил 35 млрд долларов, при этом Россия занимает первое место по инвестициям в Белоруссию.

              Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия пришли к общему решению по ряду дорожных карт.


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