Минск заявил о нарушениях при использовании бюджета Союзного государства

Контрольные органы Белоруссии и России зафиксировали отдельные факты нарушений использования средств бюджета Союза двух стран, заявил в Минске первый зампредседателя белорусского комитета госконтроля Василий Герасимов.

Герасимов заявил на совместном заседании коллегий Комитета Госконтроля Белоруссии и Счетной палаты России, что «выделенные средства используются пока не в полном объеме», передает РИА «Новости».

Так, «имеются факты нарушений при использовании бюджетных средств».

По его словам, «необходимо обсудить эти и другие имеющиеся проблемы, а также выработать необходимые решения для повышения эффективности всех стадий бюджетного процесса».

«Белоруссия и Россия полностью выполняют свои обязательства в части безвозмездных перечислений (в бюджет Союзного государства), это позволяет реализовывать совместные программы, проекты, мероприятия, соответственно, развивать интеграцию, укреплять связи между субъектами хозяйствования, регионами и нашими странами в целом», – подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что «растущие требования по укреплению бюджетной и финансовой дисциплины, обеспечение экономии во всех сферах жизнедеятельности возлагает на органы финансового контроля повышенные обязательства».

Указывается, что основной задачей «является обеспечение целевого эффективного использования бюджетных средств».

В свою очередь председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил на заседании, что объем работы у высших органов финансового контроля Белоруссии и России увеличится после подписания президентами программы углубленной интеграции двух стран, передает ТАСС.

Он напомнил, что в 2019 году исполняется 20 лет Договору о создании Союзного государства Белоруссии и России, а также о том, что функционирует рабочая группа по реализации положений соответствующего документа.

«Итогом многомесячной работы стал проект программы действий двух стран по выполнению договора. Большого внимания заслуживает перечень из более чем 30 дорожных карт по выполнению программы, которые охватывают все проблемные направления союзного строительства, в том числе по сближению законодательства России и Беларуси, расширению экономической деятельности, межрегионального сотрудничества, решению вопросов развития туризма, создания современной транспортной инфраструктуры», – отметил председатель Счетной палаты.

Кудрин также констатировал динамичное развитие отношений между Москвой и Минском, опирающихся на прочный фундамент, состоящий более чем из 230 межправительственных и межрегиональных договоров и соглашений.

Так, товарооборот между двумя странами за годы интеграции в рамках Союзного государства вырос в шесть раз и в 2018 году превысил 35 млрд долларов, при этом Россия занимает первое место по инвестициям в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия пришли к общему решению по ряду дорожных карт.