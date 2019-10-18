Россия и Белоруссия пришли к общему решению по ряду дорожных карт

Москва и Минск сняли разногласия по ряду совместных мер, которые необходимы для подписания проекта программы углубленной интеграции в Союзном государстве.

В пятницу первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин проводит в Москве встречу с вице-премьером России Максимом Акимовым, на которой обсуждаются проекты дорожных карт, передает агентство БелТА.

Правительству двух стран необходимо к 1 декабря согласовать дорожные карты, которые должны будут подписать президенты России и Белоруссии.

Акимов уточнил, что речь идет о дорожных картах, касающихся создания объединенной системы маркировки и прослеживаемости товаров, транспортного контроля, а также единого рынка связи и информатизации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил сложности во взаимодействии по линии военно-технического сотрудничества с Россией.

Также накануне сообщалось, что Россия и Белоруссия могут ратифицировать соглашение о едином визовом пространстве до конца 2019 года. Минск заявлял о «красных флажках» в вопросе интеграции с Россией.

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