Названы сроки ратификации соглашения о едином визовом пространстве России и Белоруссии

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия могут ратифицировать соглашение о едином визовом пространстве до конца года.

«Такой документ подготовлен, он передан белорусской стороне и практически полностью согласован», – сообщила Матвиенко в ответ на вопрос о сроках начала работы единых правил по визам для иностранных граждан, въезжающих на территорию Союзного государства, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что идут отдельные согласования, которые продлятся еще около трех месяцев. «Думаю, до конца года ратифицируем», – заключила она.

Председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович также отметил, что страны «достаточно далеко продвинулись» в решении данного вопроса.

«По крайней мере, мы в Совете республики рассматривали, поставили свои визы под этим документом. Идут внутригосударственные процедуры, и они, я думаю, будут поддержаны в тех инстанциях, которые еще остались», – сообщил он.

Мясникович рассказал о «больших электронных» списках «невъездных лиц». «То есть здесь уже сделан очень серьезный шаг, что если есть какие-то вопросы к кому-то, то независимо от того, может, он въезжает во Владивостоке, но он нежелательный, что называется, гость в Республике Беларусь, то российские соответствующие структуры говорят ему, что надо обождать», – пояснил он.

Ранее подписание соглашения о взаимном признании виз с Белоруссией анонсировал МИД России.