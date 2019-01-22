МИД анонсировал подписание соглашения о взаимном признании виз с Белоруссией

Россия и Белоруссия почти завершили работу над соглашением о взаимном признании виз, Москва рассчитывает его подписать в ближайшее время, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Работа, в принципе, завершена. Мы рассчитываем, что оно (соглашение) будет в ближайшее время подписано. У нас будет целая серия важных двусторонних мероприятий, в рамках которых можно будет организовать это подписание», – подчеркнул дипломат, сообщает РИА «Новости».

В конце прошлого года в Белоруссии объяснили смысл соглашения о взаимном признании виз с Россией.

Белоруссия хочет, чтобы соглашение вступило в силу до 20 мая 2019 года, когда начнет действовать период безвизового въезда иностранных граждан, имеющих аккредитацию на II Европейские игры. В ноябре 2018 года Минск и Москва окончательно договорились по проекту соглашения о взаимном признании виз.