В Белоруссии объяснили смысл соглашения о взаимном признании виз с Россией

Проект соглашения о взаимном признании виз предполагает, что иностранцы с белорусской визой смогут въезжать в Россию, и наоборот, рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

«Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы», – цитирует Бегуна ТАСС.

Он уточнил, что жителям стран с визовым режимом въезда для пребывания на территории России и Белоруссии не нужно будет оформлять две визы.

«Это так называемый мини-шенген, но пока без унификации визовых правил», – пояснил он.

Однако, по словам Бегуна, действие соглашения не распространится на иностранцев, которые приезжают в Белоруссию в рамках безвизового указа – это право граждан 80 стран не оформлять визы при въезде через аэропорт Минска и нахождении в стране в течение 30 дней. Таким иностранцам придется получать визу для проезда на территорию России.

Бегун добавил, что Россия пообещала снять контроль в аэропортах на рейсах из Белоруссии, так как необходимость в нем отпадет.

При этом обе страны планируют обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.

Белоруссия хочет, чтобы соглашение вступило в силу до 20 мая 2019 года, когда начнет действовать период безвизового въезда иностранных граждан, имеющих аккредитацию на II Европейские игры.

В пятницу Бегун сообщал, что Минск и Москва окончательно договорились по проекту соглашения о взаимном признании виз.

До этого глава МИД России Сергей Лавров говорил, что проект будет подписан 13 декабря.